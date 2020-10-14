Пермяк распылил слезоточивый газ в лицо сотруднику угрозыска

Жителя Перми будут судить за совершение преступления, предусмотренного частью 2, статьи № 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, к обвиняемому домой пришли сотрудники уголовного розыска, которые предложили ему проехать с ними в отдел полиции для дачи показаний по уголовному делу. Мужчина оказал им сопротивление: пытаясь скрыться от сотрудников полиции, он брызнул одном из них в лицо слезоточивым газом из баллончика. В результате потерпевший получил химический ожог лица и глаз.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.