Амина Ивниевна, культура - понятие всеохватное. Это и здания, и оборудование, и продукт, который невозможно потрогать - только воспринять на уровне чувств, мыслей, эмоций. И все же основой всего является материально-техническая база. Помогает ли ей укрепиться нацпроект "Культура"?

Амина Шафикова: Его эффект трудно переоценить. Это огромная помощь для республики. В рамках федерального нацпроекта у нас реализуются три региональных: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

"Культурная среда" направлена на укрепление материально-технической базы учреждений нашей сферы. Прежде всего в сельской местности. Башкортостан лидирует в стране по количеству сельских клубов - их более двух тысяч. Многие из них требуют не просто ремонта, а модернизации. До 2024 года мы должны капитально отремонтировать, реконструировать или построить 84 клуба. С 2018 года 35 клубов модернизированы. В этом году сдаем 20 объектов, из которых девять уже открыли свои двери для посетителей. Мы стараемся, чтобы клубы стали многофункциональными, предназначенными для проведения досуга всей семьей, что в селе остро востребовано. Это наш уникальный опыт, который рекомендован для использования по всей стране.

Для дальних сел, в которых нет клубов, приобретены пять автоклубов. Теперь жители могут увидеть выступления артистов районного дома культуры, не выезжая в райцентр. Они уже обслуживают Караидельский, Нуримановский, Баймакский, Зилаирский, Татышлинский районы.

В трех районах открыты модельные библиотеки. Они становятся современными центрами информации - для этого проводится ремонт, библиотека оснащается новым оборудованием. Сюда тянутся люди самого разного возраста, но особенно- школьники. Показательна ситуация, которую я увидела в Благоваре. В связи с эпидемиологической обстановкой в помещение одновременно допускается определенное количество человек. Так дети в ожидании своей очереди бегают во дворе, но не уходят.

Кстати, количество посетителей библиотек за время пандемии выросло на 13 процентов.

Проект "Культурная среда" касается только сельской местности?

Амина Шафикова: Нет, конечно. Сюда также относится реконструкция и реновация государственных учреждений культуры, то есть театров, музеев. Могу обрадовать, что два крупных объекта - Башкирский академический драмтеатр имени Мажита Гафури и Сибайская филармония, находившиеся на реконструкции, скоро откроют свои двери для зрителей. Малая сцена в Баш­драмтеатре уже открылась, в ноябре ждем открытия большой. Здесь все новое - и зрительный зал, и звук, и свет, и оборудование сцены. Филармония в Сибае также заработает к концу года. Там проведены масштабные работы: от ремонта кровли до нового дизайна внутри. Он выполнен с учетом башкирских народных традиций декоративного искусства. Решена еще одна проблема. Стерлитамакский колледж культуры, здание которого находилось в аварийном состоянии, теперь разместился на новом месте - в пятиэтажном здании бывшего технологического техникума, в котором проведена реконструкция. На первых двух этажах - общежитие, на остальных - учебные классы.

Сотрудничестве с "Союзмультфильмом" предусматривает формирование кластера анимационного кино в Башкортостане

В проекте "Культурная среда" есть такое направление, как оснащение детских школ искусств и колледжей музыкальными инструментами, учебным оборудованием и литературой. В Башкортостане эта работа ведется с 2013 года, но нацпроект стал серьезным подспорьем. Во всех районах детские школы искусств уже получили первые партии инструментов. Они закупаются в основном у отечественных производителей. За счет средств федерального бюджета мы смогли купить такие дорогостоящие инструменты, как концертные рояли и баяны, а также интерактивное оборудование. В этом году оснащаем музыкальными инструментами и оборудованием 14 детских школ искусств и три колледжа, 10 детских школ искусств и два колледжа уже получили новинки.

Во время вынужденной самоизоляции люди ринулись в интернет, благо театры выложили на своих сайтах записи спектаклей, артисты давали виртуальные концерты. И все - благодаря современным технологиям, которые до сих пор неслабо затрагивали сферу культуры, где очень ценен контакт публики с исполнителями. Но жизнь показала, что надо иметь и "запасные варианты". Насколько нацпроект "Культура" помогает в цифровизации?

Амина Шафикова: Да, действительно, "запасной вариант" оказался как нельзя кстати. Начиная с конца марта по сегодняшний день зафиксировано 11 миллионов обращений к цифровым ресурсам наших театров, музеев и библиотек - в пять раз больше, чем раньше. В рамках регионального проекта "Цифровая культура" оцифровываются музейные экспонаты, создаются мультимедиагиды. Эта работа ведется в Национальном музее Республики Башкортостан, Рес­публиканском музее боевой славы, Башкирском государственном художественном музее имени М.В. Нестерова. Описание коллекций, то есть виртуальные туры попадут и в федеральную базу "Российские музеи".

В республике также открываются виртуальные концертные залы. Зачем, если в интернете можно посмотреть практически любой концерт?

Амина Шафикова: Согласна, такая возможность есть у любого пользователя интернета. Но отличие виртуального зала в том, что он дает хороший, объемный звук, то есть слушатель чувствует себя так, как будто находится на живом концерте, потому что виртуальный концертный зал оснащен специальным звукопередающим оборудованием.

В этом году начали работу два виртуальных концертных зала в Сибае и в Ишимбайском районе. Скоро еще один появится и в Стерлитамаке, на базе Стерлитамакского театрально-концертного объединения. Пополняются книжными памятниками фонд "Оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки". За последние два года мы оцифровали более 300 книжных памятников.

Оказывается ли какая-то помощь кинотеатрам республики?

Амина Шафикова: Безусловно. Финансовую поддержку можно получить из Фонда кино, который много лет проводит конкурсы. Наша рес­публика в них активно участвует. В этом году будет модернизировано шесть кинозалов в пяти муниципалитетах. Вообще, кинотеатры или кинозалы в районных дворцах культуры есть в 41 районе из 64-х. Где нет, надо создавать.

Это тем более важно, если учесть, что у нас есть республиканская киностудия "Башкортостан", башкирское кино живет и развивается. Снимаются фильмы, причем в традициях хорошего доброго советского кино. Это имеет огромное воспитательное значение.

Отдельно хочу упомянуть о сотрудничестве с "Союзмультфильмом", который предусматривает формирование кластера анимационного кино в Башкортостане. У нас есть база для обучения специалистов на базе Уфимского училища искусств, и база для производства фильмов. Работу будут вес­ти по двум направлениям. Первое - это выполнение госзаказа на создание фильмов по мотивам башкирских сказок. Второе - заказ от "Союзмультфильма". Художники нашей студии "Муха" отрисовывают анимационные фильмы нисколько не хуже зарубежных специалистов.

Ключевой вопрос

Можно только радоваться, что в сферу культуры направляются дополнительные средства. Но ведь известно, что любой успех определяют специалисты. Они должны идти в ногу со временем, быть на "ты" с современными технологиями, свободно ориентироваться в новшествах. Но для этого нужно учиться. Есть ли у них такая возможность?

Амина Шафикова: Для этого как раз и предназначен региональный проект "Творческие люди". На первом этапе свою квалификацию повысили творческие работники - вокалисты прошли обучение в институте имени Гнесиных, артисты балета - в Академии балета имени Вагановой. В общей сложности 402 специалиста. В этом году квалификацию должны повысить 683 человека: это звукооператоры, работники сельских клубов, музеев, библиотек. Если бы не нацпроект, то в таком количестве обучить специалистов мы бы не смогли.

Наметился рост числа волонтеров культуры, их уже 1 075 человек, к движению присоединились студенты колледжей искусств. На следу­ющем этапе планируем привлечь к волонтерской деятельности учащихся детских школ искусств.

Цифра

1,3 миллиарда рублей направлено в 2020 году на реализацию нацпроекта "Культура".