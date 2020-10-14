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14.10.2020 13:26
Рубрика: Происшествия

После Турции пензячку оштрафовали за отсутствие теста на COVID-19

Текст: Наталья Саванкова

Штраф в 15 тысяч рублей выплатит жительница Пензы, которая отдыхала в Турции и по возвращению не сдала тест на конронавирус. Первомайский районный суд Пензы привлек ее к административной ответственности.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области, женщина прилетела из Турции еще шестого сентября. В течение трех дней она была обязана пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате теста на едином портале госуслуг. Однако такие сведения 10 сентября отсутствовали.

Этого оказалось достаточно для обращения в суд. Жительницу Пензы признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Оно выразилось в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период пандемии. Сумма штрафа по этой статье составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

Между тем пользователи соцсетей жалуются, что не могут своевременно сдать тесты из-за очередей и технических проблем с интернетом и работой удаленных сервисов.

На начало недели только в Пензенской области Роспотребнадзор составил 24 протокола за невыполнение установленных требований. Дела переданы на рассмотрение в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пандемия коронавируса COVID-19

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