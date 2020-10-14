Пермские ученые предложили повысить качество дорог отходами нефтедобычи

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета предложила повысить прочность асфальтобетона с помощью отходов нефтедобычи (бурового шлама).

- Буровой шлам - это измельченная порода с остатками бурового раствора. Каждый год в местах нефтедобычи образуются миллионы тонн подобных отходов, которые загрязняют окружающую среду. Но их можно использовать для повышения прочности дорожного полотна. - пояснил аспирант кафедры "Охрана окружающей среды" факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ Антон Власов.

Исследователи выяснили, что в зависимости от марки и вида необходимой смеси асфальтобетона в ее составе можно использовать до восьми процентов бурового шлама. Таким образом можно существенно повысить качество дорожного покрытия.