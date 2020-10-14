В Нижнем Новгороде прошел первый этап кубка мотошколы "Академия"

Для серьезных спортсменов не существует несерьезного возраста. Отчетливо понимаешь это, когда видишь, как четырехлетние мальчишки и девчонки уверенно перекладывают свои маленькие ревущие мотоциклы в поворотах на гоночной трассе, мчась к заветному финишу. Для них здесь все по-настоящему - борьба, восторг победы и горечь поражения.

11 октября прошел первый этап сезона 2020-2021 кубка нижегородской мотошколы "Академия" (партнера "РГ"). Дети в возрасте от 4 до 15 лет продемонстрировали, что обучают их в мотошколе не зря: техника, скорость, борьба, тактика - все было на высоком уровне.

Владимиру Карзаеву, директору и главному тренеру "Академии", в этот раз досталась непростая роль.

- Я как тренер хладнокровно наблюдал за всеми курсантами школы, отмечая слабые и сильные стороны пилотов, а как папа - волновался за сына, который тоже состязался и имел высокие шансы на победу, - улыбается Владимир.

Даниил Карзаев оправдал ожидания отца и тренера. В классе Minimoto (самые маленькие мотоциклы) он занял второе место, навязав борьбу лидеру заезда Илье Мирончуку. Третьей пересекла финиш Нелли Василевская. В гонке Pitbike mini с объемом двигателя 72 кубических сантиметра Даниилу не повезло. Досадное падение отбросило его на третье место. Зато Матвей Колотилин на последнем круге финального заезда грамотно пробрался с третьего места на первое и взял золото.

В мотогонках девочки гоняются на равных с мальчишками. В классе MiniGP (это уже почти как "взрослые" машины) победила Настя Белякова, а третьей пришла Саша Педан. Дима Смирнов совсем чуть-чуть уступил победительнице. Настя Белякова приняла участие и в заезде на более мощных мотоциклах класса Sport, но уступила первенство Илье Василевскому.

Артем Прянишников еще раз доказал, что не просто так получил кубок "Академии" в прошлом сезоне. Он стал лучшим в заезде Pitbike.