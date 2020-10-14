В Нижнем Новгороде прошел первый этап кубка мотошколы "Академия"

Новости

Видео: песню крокодила Гены в новом "Чебурашке" споет Дима Билан 13:20
Петербурженка вживила в себе руку банковскую карту и домофонный ключ 13:19
Разработаны рекомендации по улучшению Индекса качества городской среды 13:07
Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС 13:07
Большой Барьерный риф потерял 50% кораллов из-за изменений климата 13:02
В Нижегородской области сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе 12:33
Власти Каталонии хотят закрыть бары и рестораны до конца месяца 12:31
Лавров рассказал о вкладе Путина в переговоры по Карабаху 12:28
Госсекретарь Совбеза Беларуси и генсек ОДКБ обсудили вопросы безопасности 12:27
Мошенник обманул москвичку на миллион рублей 12:16
В России выйдут четыре новых сериала с элементами триллера 12:16
Губернатор Кубани рассказал, вернут ли в крае карантин 12:14
Препараты от коронавируса вошли в перечень жизненно необходимых 12:12
В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 31,7 процента 12:00
Кинофестиваль "Лістапад" пройдет под слоганом "Магия образа" 11:58
Липецкий вице-губернатор заболел COVID-19 11:53
Экс-главу Удмуртии осудили на десять лет за взятку 11:52
СК возбудил дело о гибели жителя Татарстана в Турции 11:41
"Мокрую" посадку гигантского самолета ВКС России показали на видео 11:36
На фестивале "Мир знаний" покажут фильм "Я, Грета" 11:29
В Астрахани признали вменяемой женщину, замуровавшую сына в бетон 11:22
Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем матери 10:43
В Тюмени онкологи излечили пациентку от рака последней стадии 10:35
В Ленинградской области пропали трое школьников 10:28
В Рязани зафиксировано 15-кратное превышение норм сероводорода 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
14.10.2020 12:46
Рубрика: Спорт

Все по-настоящему

В Нижнем Новгороде прошел первый этап кубка мотошколы "Академия"
Текст: Антон Дерябин
Российская газета - Неделя - Приволжье № 232(8286)
Для серьезных спортсменов не существует несерьезного возраста. Отчетливо понимаешь это, когда видишь, как четырехлетние мальчишки и девчонки уверенно перекладывают свои маленькие ревущие мотоциклы в поворотах на гоночной трассе, мчась к заветному финишу. Для них здесь все по-настоящему - борьба, восторг победы и горечь поражения.
Даниил Карзаев на финишной прямой Фото: Владимир Карзаев Даниил Карзаев на финишной прямой Фото: Владимир Карзаев
Даниил Карзаев на финишной прямой Фото: Владимир Карзаев

11 октября прошел первый этап сезона 2020-2021 кубка нижегородской мотошколы "Академия" (партнера "РГ"). Дети в возрасте от 4 до 15 лет продемонстрировали, что обучают их в мотошколе не зря: техника, скорость, борьба, тактика - все было на высоком уровне.

Фото: Аркадий Колыбалов
В Москве открылась мотошкола, куда принимают дошкольников

Владимиру Карзаеву, директору и главному тренеру "Академии", в этот раз досталась непростая роль.

- Я как тренер хладнокровно наблюдал за всеми курсантами школы, отмечая слабые и сильные стороны пилотов, а как папа - волновался за сына, который тоже состязался и имел высокие шансы на победу, - улыбается Владимир.

Даниил Карзаев оправдал ожидания отца и тренера. В классе Minimoto (самые маленькие мотоциклы) он занял второе место, навязав борьбу лидеру заезда Илье Мирончуку. Третьей пересекла финиш Нелли Василевская. В гонке Pitbike mini с объемом двигателя 72 кубических сантиметра Даниилу не повезло. Досадное падение отбросило его на третье место. Зато Матвей Колотилин на последнем круге финального заезда грамотно пробрался с третьего места на первое и взял золото.

В мотогонках девочки гоняются на равных с мальчишками. В классе MiniGP (это уже почти как "взрослые" машины) победила Настя Белякова, а третьей пришла Саша Педан. Дима Смирнов совсем чуть-чуть уступил победительнице. Настя Белякова приняла участие и в заезде на более мощных мотоциклах класса Sport, но уступила первенство Илье Василевскому.

Артем Прянишников еще раз доказал, что не просто так получил кубок "Академии" в прошлом сезоне. Он стал лучшим в заезде Pitbike.

В регионах Спорт Виды спорта Автомото Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

В России введут новую систему начисления стимулирующих выплат медикам
Центризбирком не выявил случаев двойного голосования 13 сентября
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
Препараты от коронавируса вошли в перечень жизненно необходимых
Мощно. Круто. Apple выпустила новые iPhone 12 и назвала цены в России
Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей после матча с "Зенитом"
Александра Трусова победила на московском этапе Кубка России