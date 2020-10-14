В Нижнем Новгороде заработает проект инициативного бюджетирования

В 2021 году в Нижнем Новгороде должен начать работу проект инициативного бюджетирования. Кому это надо? - спросит читатель, уставший от официальной терминологии.

- Инициативное бюджетирование - это эффективный инструмент вовлечения жителей в работу органов местного самоуправления. Мы приняли обязательства по распределению средств бюджета на поддержку инициативных проектов граждан - это 10 процентов налоговых и неналоговых доходов города, - объяснил смысл новации и. п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев членам городской Общественной палаты.

Говоря еще проще, горожане смогут влиять на то, куда и на какие нужды пойдет десятая часть городских доходов.

"Мы планируем создать платформу для взаимодействия органов власти, представителей НКО, ТОСов, бизнесменов, вузов и активных жителей". Так сформулировали задачу организаторы II межрегионального форума "Активный житель", который пройдет в Нижнем Новгороде в формате онлайн-конференции 22 октября.

Как сообщил "РГ" представитель АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Сергей Зотов, эксперты, специалисты и практики из Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов обсудят вопросы вовлечения и участия населения в решении вопросов самоуправления. А по итогам сформулируют предложения по развитию инициативного бюджетирования.

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