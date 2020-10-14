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14.10.2020 14:46
Рубрика: Общество

К доске - по скайпу

В пензенских школах начали транслировать уроки через интернет
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 232(8286)
Пензенская область, как и другие регионы Средней Волги, не вводила досрочные каникулы для школьников. Они продолжают учиться в обычном режиме.

На начало недели в регионе на карантин было закрыто 40 классов в Пензе, Заречном, Кузнецке и пяти районах области. Для них организовано дистанционное обучение.

Чтобы выздоравливающие и находящиеся на карантине дети не отстали от образовательной программы, там, где это позволяют технические условия, педагоги из классов ведут прямую трансляцию уроков через интернет.

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- Каждому классу рассылаю ссылку на трансляцию в Zoom, к ней могут подключиться все желающие. Обычно посещаемость дистанционных уроков высокая. Это удобнее, чем изучать материал самостоятельно, - говорит учитель физики Мария Васильева.

Весной во время самоизоляции трудные для изучения темы пензенские учителя записывали на видео, их транслировал местный телеканал. Видеоролики и сейчас востребованы, особенно в сельской местности, где нет стабильного сигнала интернета.

В региональном минобре заверили, что полностью переходить на дистанционное обучение не планируется.

- Наша задача - защитить детей и работать в штатном режиме, - говорит врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Особое внимание уделяется проведению утренних фильтров и термометрии. В инженерно-технической школе N 64 Пензы установили на входе тепловизор, который позволяет бесконтактно замерять температуру в потоке людей. Числовые отклонения фиксируются на экране в виде цветовых маркеров. Пока оборудование работает в тестовом режиме. Если оно себя хорошо зарекомендует, его предложат другим школам.

Компетентно

Александр Гуляков, ректор Пензенского государственного университета:

- С началом учебного года образовательный процесс в вузе проходит комбинированно: лекции и занятия, которые не требуют использования специального оборудования, - в онлайне, практические и лабораторные - в вузе очно. Расписание составлено в шахматном порядке, чтобы исключить пересечение потоков. Да, это большое напряжение для преподавателей, дополнительные временные затраты, но речь идет о здоровье - это первоочередное. Мы считаем недопустимым, чтобы студенты - и "бюджетники", и "платники" - осваивали курс самостоятельно. Наполнение учебных программ мы оставили без изменений.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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