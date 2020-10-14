На территории древнего могильника - словно рубцы от оспы - полузасыпанные и поросшие травой ямы.

Этот археологический памятник в Чердынском районе несколько лет назад разграбили черные копатели. Забрав все, что смогли нащупать металлоискатели, они безвозвратно стерли память о народе, проживавшем на этой земле много веков назад. По мнению ученых Пермского университета, та же участь постигла большинство других археологических памятников Прикамья.

На поиски кладов

Первые искатели кладов в регионе начали появляться в начале 2000-х. Этому способствовал технический и экономический прогресс: в магазинах по доступной цене стали продавать металлоискатели, которые помогали обнаружить металлические предметы на глубине 25-30 сантиметров. Сообщество кладоискателей создавалось стремительно: в Сети замелькали сайты и форумы, где можно узнать, какие места на территории Прикамья наиболее интересны для поиска и раскопок и что особо ценного уже удалось найти.

Так, например, большой интерес представляли заброшенные, частично затопленные поселения, ведь нередко старинные монеты и предметы быта обнаруживаются неглубоко в песке на речном берегу.

Часть этих копателей получила прозвище "черные". Причиной тому стали их тайные вылазки на территории охраняемых государством археологических памятников, а также безжалостное разграбление древних могильников, костищ и городищ. Найти здесь сокрытые в земле сокровища проще, ведь они сконцентрированы в одном месте. А их высокая стоимость заставила любителей быстрой наживы перелопатить десятки гектаров земли.

Цена артефактов

В древних могильниках скрыты предметы, которые дают представление о погребальном обряде предков современных коми-пермяков, коми-зырян и финно-пермского населения Урала в эпоху раннего средневековья. Это могут быть украшения из драгоценных металлов, культовые предметы с элементами пермского звериного стиля, оружие, другие ценности, когда-то принадлежавшие погребенным здесь людям. Цена таких находок у частных коллекционеров очень высока, но для ученых-археологов они не являются главной целью раскопок

- Для точной реконструкции важны не только отдельные предметы, но тот комплекс информации, которую получают археологи во время раскопок: расположение и очертание погребений, состав заполнения могильных ям, сохранившиеся кости животных - элементы погребальной тризны и еще сотни значимых признаков. Их нужно выявить, зафиксировать и сохранить, - пояснил начальник Камской археологической экспедиции ПГНИУ Григорий Головчанский. - Все эти важные данные варварски уничтожаются. В результате мы теряем историю народов, когда-то населявших территорию Верхнекамья. Яркий пример - Мелехинский могильник в Чердынском районе, который изучала наша археологическая экспедиция нынешним летом. Памятник датируется VIII-XII веками новой эры. Здесь погребали усопших родственников предки коми-пермяков. К сожалению, могильник сильно поврежден черными копателями.

В таком же состоянии находится большинство археологических памятников на севере Пермского края: могильники Амбор, Сартаково, Аниковский. Пик деятельности кладоискателей в Прикамье, по мнению ученого, пришелся на 2006-2007 годы. В то время черными копателями становились, судя по всему, даже профессиональные археологи, променявшие научные ценности на легкое обогащение.

Люди рассказывают об "археологах" из Питера и Москвы - они нанимали местных кладоискателей для разграбления памятников.

В настоящее время активность таких копателей упала, поскольку большинство исторических мест уже разграблено и количество находок резко сократилось, но менее острой проблема не стала.

Защитить историю

Уйти от ответственности черным копателям удается благодаря тому, что раскопки на территории археологических памятников они проводят тайно, а каналы, по которым удается реализовывать найденные предметы, практически не контролируются правоохранительными органами. В Сети достаточно много сайтов, где искатели кладов открыто хвастаются находками и просят экспертов помочь их оценить перед продажей. Комфортно чувствуют себя и коллекционеры, став владельцами предметов из могильников

Федеральный закон "Об охране и использовании памятников истории и культуры", принятый в 2002 году, а также статья № 243.2 УК РФ "Незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания" оказались бессильны против черных копателей. По словам Григория Головчанского, правоприменительная практика в этой области пока очень бедная, уголовные дела с реальными сроками заключения можно пересчитать по пальцам.

Совместные действия археологов Пермского классического университета и Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края ощутимого результата тоже пока не принесли. Противостоять расхитителям, по мнению ученого, можно с помощью ограничительных мер - они максимально затруднят сбыт награбленного. Именно большой спрос на предметы старины стимулирует уничтожение археологических памятников на территории Прикамья, а отсутствие такого спроса в советские времена гарантировало их сохранность.