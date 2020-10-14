В России разработают свой "индекс счастья"

Власти трех российских регионов решили всерьез заняться счастьем своих жителей. В Ульяновской и Ростовских областях у глав регионов появились советники счастья. Конечно, называются их должности по-другому, но сути это не меняет. А в Камчатском крае задумали создать целое министерство.

30 миллионов на операцию

Ольга Богородецкая - советник по вопросам благотворительности. Ее должность в Ульяновской области учреждена в 2016 году. Она руководит благотворительным фондом "Дари добро" и "Дирекцией Года добрых дел". Эти две организации - и есть местное "министерство счастья".

Оно тесно взаимодействует с волонтерскими и благотворительными объединениями. "Занимаемся развитием благотворительных проектов. Это помощь детям с различными заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения, ремонт и благоустройство социальных учреждений на селе", - рассказывает Ольга Богородецкая.

Настоящее счастье - лечение в Израиле мальчика. Деньги (около 30 миллионов рублей) собрали неравнодушные жители области. Сейчас у ребенка появился шанс преодолеть недуг и стать здоровым человеком.

Дел у "министра счастья" хватает. Во всех детских больницах волонтеры делают "коробки храбрости", чтобы юные пациенты не боялись лечиться и быстрее выздоравливали. Скоро в Ульяновске будет проходить Кубок России по хоккею с мячом. Половина выручки от проданных билетов пойдет в помощь еще одному юному жителю Ульяновской области, которому необходима помощь с дорогостоящим лечением.

700 кустов роз

Зверево - небольшой моногород на западе Ростовской области, который до сих пор не совсем оправился после кризиса угольной отрасли 1990-х. Поэтому, когда два месяца назад глава города взял на работу советницу по счастью, горожане восприняли ее в штыки - мол, очередная чиновница, которой будут платить за имитацию бурной деятельности.

Но потом выяснилось, что специалист этот внештатный, без зарплаты. А ее идеи быстро пришлись по вкусу городу.

Марина Демченко по профессии экономист. "Мы познакомились в прошлом году на всероссийском форуме по благоустройству, - рассказал "РГ" глава администрации Михаил Солоницин. - И ее идеи о том, что во главу угла нужно ставить стремление человека к счастью, очень "срезонировало" с моими представлениями о развитии Зверева. Мы небогатый город. Но даже с полными карманами денег по инициативе сверху жизнь не изменишь, все равно будут недовольные. Поэтому надо дать возможность всем проявить себя, чтобы люди чувствовали себя нужными".

Новый "общественный совет по счастью" разделили по 24 направлениям (транспорт, экология, творчество, здоровый образ жизни и так далее), у каждого - свой чат в мессенджере. Туда вошли и глава города, и его замы. Все на равных. Идеи обсуждают открыто, невзирая на чины и ранги.

Начали с того, что в городе отменили принудительные субботники. На улицах города расклеили объявление о "городском чаепитии", на котором горожане могут высадить цветы в центре Зверево. На встречу пришли 200 человек, которые за пару часов высадили 700 кустов роз. Все цветы прижились.

"Главное начать. Если тебе готовы помочь, то у тебя вырастают крылья", - рассказывает учитель Дмитрий Кудряшов. Увлекшись восстановлением "зеленого кольца" вокруг города, он со своими учениками расчистил посадки от старых деревьев и создал многокилометровый "познавательный экопарк".

Сейчас здесь тянут пешие и велодорожки, строят птичники, "гостиницы" для насекомых и аптекарские городки, на которых будут выращивать лекарственные растения. Школы начали возить сюда детей на занятия.

- Наш социальный эксперимент только начался, ведь в него пока втянуты считанные проценты горожан, - объясняет Марина Демченко. - Но нам есть, есть чем гордится.

Министерская реформа

На Камчатке в 2021 году появится новое министерство - социального благополучия и семейной политики. В народе его уже окрестили - министерством счастья, потому что оно должно заниматься житейскими проблемами конкретных людей. А за все, что связано с работой, будет отвечать министерство труда и кадрового потенциала.

"Счастье нельзя измерить, но именно такой моральный ориентир должен быть у руководителей регионов. Важно уйти от "министерства обиженных и обездоленных", - объяснил суть новации губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Но, как оказалось, счастье вполне поддается измерению. Есть мировые рейтинги. А сейчас свой "индекс счастья" разрабатывают и в городе Зверево. Правда, дело это не такое уж простое.

Догнать Швейцарию

Специально для "Российской газеты" Владимир Климанов, руководитель Центра региональной политики РАНХиГС, прокомментировал "счастливые" инициативы регионов и рассказал об индексе счастья:

- К идее специального ведомства периодически обращаются многие страны. Так, король Бутана объявил о создании министерства счастья еще в 2008 году. Есть и рейтинги "Где живут самые счастливые люди". Наша страна оказывается в них где-то во второй полусотне. В лидерах неизменно - Скандинавские страны, а также Швейцария и Новая Зеландия.

В наших регионах этот вопрос до конца не проработан, подходы чиновников по счастью носят не просто субъективный, а совсем индивидуальный характер. А нам нужно искать показатели, которые не заменяют, а дополняют традиционные используемые "определители" человеческого благополучия, как, например, объемы ВВП на душу населения.

Однако традиционные показатели показывают реальный, материальный или финансовый, уровень обеспеченности граждан, но не уровень их удовлетворенности жизнью и текущим своим состоянием. А "индекс счастья" должен носить интегральный характер. В нем должны учитываться такие объективные параметры, как обеспеченность населения теми или иными жизненно необходимыми товарами и услугами. И в то же время включать в себя самочувствие граждан, которое можно определить в результате различных социальных опросов.

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