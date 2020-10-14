СК возбудил дело о гибели жителя Татарстана в Турции

После смерти в Турции 58-летнего мужчины из Татарстана Следственный комитет по республике возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла 29 сентября 2020 года в одном из отелей города Манавгат, где погибший отдыхал с семьей.

Как установили следователи, вечером жена и дочь жителя Татарстана ушли на вечернее мероприятие, а, вернувшись, обнаружили мужчину зажатым в оконном проеме автоматической выдвижной рамой.

Как сообщили в СК РФ, по предварительной версии, ЧП случилось из-за неисправности оконной системы. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.