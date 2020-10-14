В Татарстане в лесу обнаружили свалку с шприцами и масками

В Набережных Челнах в лесопосадке на территории садового товарищества "Иволга" обнаружили свалку с использованными медицинскими принадлежностями. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По словам анонимного автора сообщения, в разбросанных между деревьями мешках находятся маски, перчатки, халаты, шприцы и банки с растворами. Пользователь отметил, что незаконная свалка существует уже около двух месяцев, а обращения в санитарную службу не принесли результата.

- Хотелось бы придать огласке, так как это загрязнение экологии, непонятно что за банки с растворами. Ну и посадка находится прям возле домиков, туда ходят люди, - написал автор (орфография и пунктуация сохранены, - прим. "РГ").

Прокуратура Татарстана по данному факту организовала проверку. Как сообщили в ведомстве, надзорные мероприятия поручены территориальному прокурору.

- В рамках проверки будет дана оценка действиям контролирующих органов, в том числе в части реагирования на обращения граждан и иные сигналы о нарушениях законодательства в сфере экологии. В случае выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в прокуратуре РТ.