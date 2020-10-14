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14.10.2020 20:26
Рубрика: Экономика

Дали денег на трамвай

В Ульяновске планируется полное обновление электротранспорта
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8287)
Ульяновск стал первым (и остается пока единственным) городом, получившим федеральную субсидию на приобретение трамвайных вагонов.
Губернатор Сергей Морозов (на фото крайний слева) осматривает один из новых трамваев, которые скоро поступят в Ульяновск. Фото: Правительство Ульяновской области Губернатор Сергей Морозов (на фото крайний слева) осматривает один из новых трамваев, которые скоро поступят в Ульяновск. Фото: Правительство Ульяновской области
Губернатор Сергей Морозов (на фото крайний слева) осматривает один из новых трамваев, которые скоро поступят в Ульяновск. Фото: Правительство Ульяновской области

Такие субсидии предусмотрены программой по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта. Это часть федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", предусмотренного нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Минтрансом одобрен транш в размере 761 млн рублей. О таком решении сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, выступая вчера на пленарной дискуссии "Комплексная программа модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях" на форуме "Общественный транспорт-2020" в Москве. Здесь был представлен опыт региона по модернизации системы общественного транспорта.

Фото: Мосгортранс
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- За основу взят комплексный подход. С одной стороны, это формирование приоритета городского электротранспорта на магистральных направлениях. С другой - приоритет в микрорайонах автобусов средней вместимости с метановым оборудованием. Мы приняли социальный стандарт транспортного обслуживания населения, приступили к обновлению подвижного состава общественного транспорта и модернизации его инфраструктуры, - заявил в своем выступлении на форуме Сергей Морозов.

На поступившие средства запланировано закупить 29 новых низкопольных трамваев, первые десять из них уже прибыли в Ульяновск и задействованы на обслуживании наиболее загруженных городских маршрутов.

Общий же объем планируемых инвестиций в транспортную модернизацию региона оценивается в 22 млрд рублей. В 2021 году намечается заключение концессионного соглашения по городскому наземному электрическому транспорту на сумму свыше 15 млрд рублей. Речь идет о полном обновлении подвижного состава электротранспорта и соответствующей инфраструктуры - о закупке дополнительных новых трамваев, троллейбусов, внедрении четырех транспортно-пересадочных узлов, обновлении рельсов, контактной сети, тяговых подстанций и остановок.

В настоящий момент правительством РФ разрабатывается комплексная программа модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, которая до 2030 года охватит 104 города России.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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