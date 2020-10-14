Бизнес Приангарья внес предложения о работе в эпидемических условиях

Во время встречи, которая состоялась в режиме видеоконференции, их обсудили глава региона Игорь Кобзев, председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников, руководители и владельцы крупных предприятий. Участие в мероприятии приняло более 70 человек.

12 октября Указом губернатора Иркутской области введены ограничения в работе предприятий. Они касаются сфер общественного питания, санаторно-курортных организаций, детских оздоровительных лагерей, магазинов непродовольственных товаров, учреждений культуры, искусства, спорта, отдыха и развлечений, фитнес-центров, плавательных бассейнов, кинотеатров. В документе прописаны правила работы в сложных эпидемиологических условиях.

Приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также СПА-салонов, соляриев и саун.

- Мы часто слышим, что люди заразились ковидом во время посещения торгового центра или поездки в общественном транспорте. Введением ограничительных мер мы создаем условия для безопасного посещения общественных мест. Наша задача - усилить меры безопасности, создать условия для безопасного посещения таких объектов, соблюдения мер профилактики, - сказал Игорь Кобзев.

Представители крупных торговых предприятий подняли вопрос ответственности за отсутствие масок у посетителей торговых залов. Сейчас за это могут наказывать предприятие, в то время, как нарушение совершает частное лицо. Некоторые люди категорически отказываются надевать средства защиты. Предприниматели предложили штрафовать за это самих нарушителей, а также на уровне Указа губернатора разрешить им не обслуживать таких покупателей.

Более ста водителей дальнобойщиков и междугородних автобусов обратились с письмом об отмене ограничения работы предприятий общественного питания, расположенных вдоль федеральных и региональных автодорог. Сейчас они должны закрываться в 23 часа, в то время, как многие рейсы выполняются по ночам. К тому же в таких кафе водители ожидают помощи в случае поломки транспорта. В них бывают комнаты для отдыха водителей.

Ряд компаний подняли вопросы продления арендных каникул для организаций и предприятий, работающих в зданиях, которые находятся в областной собственности.

Игорь Кобзев поручил рассмотреть эти вопросы министерству экономического развития Иркутской области совместно с санитарно-эпидемиологической комиссией региона, и выработать по ним решения.

Также глава региона отметил, что встречи с представителями бизнеса будут проходить регулярно. Это позволит оперативно решать возникающие вопросы и снижать напряженность.

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