Глава Тувы объяснил, зачем регионам Сибири нужен общий бренд

О важных интеграционных проектах и о том, что такое "Большая Сибирь", рассказал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

МАСС отмечает в этом году 30-летие. Какую роль она сыграла в жизни России?

Шолбан Кара-оол: МАСС была создана в 1990 году, когда страна разваливалась. Слава богу, Россия выстояла, во многом благодаря тому, что регионы стали объединяться, в том числе сибиряки, которые организовали свою ассоциацию "Сибирское соглашение". Конечно, она сыграла очень важную роль в укреплении России.

Бренд "Большая Сибирь", под которым сегодня работает ассоциация, - в чем его смысл?

Шолбан Кара-оол: "Большая Сибирь" - это не просто слова. Мы все, живущие в Сибири, хоть и разделены на регионы и народности, позиционируем и ощущаем себя как единую общность. Вот один, но очень красноречивый пример. 2010 год, Всероссийская перепись населения. Очень много жителей Тувы тогда в графе "национальность" указали "сибиряк". Почему я это помню? Потому что наши тувинцы-тоджинцы из-за этого потеряли положенные им как малочисленному северному народу субсидии. Так что Сибирь - она не только вокруг, она в сердце. Сибиряками считают себя все, кто живет от Тюмени до Забайкалья. Не случайно в СФО входит 12 регионов, а членами МАСС являются 14.

Сибирь большая не только по территории. Она велика и по потенциалу. Возьмите новосибирский Академгородок, "Норникель", лесоперерабатывающие комплексы Красноярья - это структуры мирового значения. А по ресурсам нам вообще нет равных. Могущество России прирастет Сибирью - это когда еще Ломоносов сказал, два столетия прошло. А сибирский кладезь не кончается, все страну кормит. Задача МАСС - раскрыть богатства Сибири, объединить наши возможности и таким образом усилить каждый регион по отдельности и всех вместе. В этом сила "Сибирского соглашения".

Сегодня в структуре ассоциации не только консультативные советы во главе с губернаторами. Появились и проектные офисы, которые разрабатывают и реализуют интеграционные проекты - такие как развитие малой авиации. Мы хорошо знаем трудности, когда из одного конца республики до столицы 6 часов "пилить" на машине. На самолете - считаные минуты.

Поэтому мечтаем о трансграничной транспортной инфраструктуре. И что-то уже реализуем. К примеру, готовим к многостороннему режиму пограничный переход Хандагайты - Боршоо. Он нам не только в Монголию двери открывает. От него 400 км до Китая. Для сибирского бизнеса это очень выгодный коридор на огромный азиатский рынок.

Словом, "Сибирское соглашение" - это прежде всего развитые дороги, межрегиональное сообщение, в том числе воздушное, конечно. В рамках МАСС сегодня создается Сибирская лизинговая компания, через которую мы планируем организовать поставки воздушных судов для регионов СФО.

Не менее важен вопрос экономического районирования и территориального разделения труда. Я уже говорил о красноярском лесе. Точно так же может специализироваться любой регион. Почему бы в Туве не сосредоточить переработку шерсти в масштабах округа? У нас скота больше, чем где-либо в Сибири.

Алтай у нас со времен СССР был продвинутым в плане туризма. Его привлекательность можно расширить за счет создания Большого Саянского кольца, объединив дорогами Красноярский край, Хакасию, Туву, Алтай, Кемерово. От этого выиграют все.

К партнерским связям регионы подталкивает и бизнес. Благодаря федеральному проекту освоения Ак-Сугского месторождения наша республика получит отдельную ветку электроснабжения от Иркутского энергетического узла. Она позволит нам электрифицировать таежную Тоджу, которая до сих пор сидит на дизельных генераторах.

Что пожелаете ассоциации "Сибирское соглашение" по случаю юбилея?

Шолбан-Кара-оол: Большая честь быть частью большой Сибири. Не случайно мои земляки принадлежность к Сибири приравнивают к национальности. Ассоциация "Сибирское соглашение" объединяет наши силы. Это единство всегда помогало в трудные времена, еще больше оно востребовано сейчас, в условиях пандемии. Например, Красноярск нас выручил аппаратами искусственной вентиляции легких, когда возникла угроза их нехватки. От Кузбасса наши врачи получили поддержку в виде спецодежды для работы с коронавирусными больными - спасибо, кемеровчане.

Таких связей не счесть. Из них рождаются серьезные совместные инициативы. Вместе с Хакасией, скажем, мы продвигаем проект дороги, которая даст выход на Китай. С Алтаем строим дорогу, которая соединит наши республики и две федеральные трассы - "Енисей" и "Чуйский тракт".

Еще больше проектов в стадии разработки и подготовки. Хотим, например, тувинскую ветку Транссиба поднять с уровня локальной дороги до международного статуса. Я имею в виду развитие Курагино - Кызыл в сторону монгольской границы с дальнейшей интеграцией в азиатскую дорожную сеть.

Очень хочу, чтобы наши инфраструктурные проекты получили государственную поддержку и правительство РФ утвердило программу развития Большой Сибири по аналогии с дальневосточной программой. Уверен, что так и будет. И тогда именно МАСС станет ядром этой программы, ее движущей силой. Так что в добрый путь, Сибирь. Белой дороги, "Сибирское соглашение".