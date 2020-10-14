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14.10.2020 06:15
Рубрика: Общество

Момент истины

Как студенты помогают врачам и выбирают профессию
Текст: Татьяна Кузнецова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 232(8286)
В Барнауле студентов медуниверситета и медколледжей призвали помочь врачам справиться с наплывом пациентов. Из-за осеннего подъема заболеваемости ОРВИ в городских поликлиниках скопились огромные очереди, так что барнаульцам приходится часами ждать приема. Большинство старшекурсников откликнулись на призыв, но нашлись и те, кто отказался от такой практики. Испугались? Или пандемия выявила болевые точки в подготовке медиков?
В период пандемии коронавируса работы у медиков столько, что помощь студентов просто необходима. Фото: Антон Денисов/РИА Новости В период пандемии коронавируса работы у медиков столько, что помощь студентов просто необходима. Фото: Антон Денисов/РИА Новости
В период пандемии коронавируса работы у медиков столько, что помощь студентов просто необходима. Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Ситуация вызвала бурную полемику в соцсетях. Одни осудили отказ шестикурсников медуниверситета идти в поликлиники: "Что же это за будущие врачи, если не хотят помогать больным?" Другие недоумевают, почему студенты должны работать бесплатно. Третьи, не разобравшись, возмущаются, что "недоученных медиков заставляют лечить людей, затыкая ими кадровые дыры". В самом же медуниверситете удивлены, почему практические занятия в поликлиниках, которые входят в программу обучения, вдруг стали предметом жарких дискуссий.

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- Учебный процесс у нас максимально приближен к постели больного, и такие практические занятия обязательны, - пояснила корреспонденту "РГ" руководитель Института клинической медицины АГМУ Елена Хрусталева. - Но из-за коронавируса допуск в больницы, где базируются наши кафедры, ограничен, поэтому студентов пришлось перевести на дистанционное обучение. Сейчас появилась возможность направить их в поликлиники, поэтому мы возобновили практические занятия для шестикурсников.

С просьбой направить студентов на практику в профильный университет и колледжи обратился минздрав региона. В ведомстве не скрывают, что из-за резкого роста заболеваемости в поликлиниках скапливаются большие очереди, скорую приходится ждать часами, мест в больницах не хватает, и в крае сейчас разворачивают новые "ковидные" госпитали.

- Особенно напряженная ситуация с кадрами, - отмечает глава регионального минздрава Дмитрий Попов. - Мы мобилизовали уже все имеющиеся ресурсы, но медиков все равно недостаточно. Хорошо, что студенты откликнулись и вышли на практику в поликлиники, а многие устроились на работу в больницы.

Из чуть более трех тысяч студентов, обучающихся по специальности "лечебное дело", почти 800 сегодня работают в медицинских организациях, 88 из них - в "ковидных" госпиталях. Это ординаторы и студенты старших курсов, которые получили сертификаты медсестер и медбратьев. Тех, кто не трудоустроен, отправили на практику в поликлиники. Но несколько человек отказались и пожаловались в соцсетях, что в разгар эпидемии их "кинули на передовую".

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В медуниверситете заверили, что никаких санкций к отказникам применять не будут. Корреспонденту "РГ" удалось на условиях анонимности пообщаться с одной из студенток, не желающей выходить на практику. "Нас сначала перевели на дистант, чтобы снизить риск распространения инфекции. А теперь, когда заболеваемость растет, отправляют на практику в переполненные поликлиники. Но мы ведь не врачи и принимать больных все равно не сможем", - пояснила она свою позицию.

Участница движения "Волонтеры-медики" Камилла Еремкина - одна из тех, кто вышел на практику, хотя уже работает в больнице скорой медицинской помощи. В поликлинике она обзванивает больных с COVID-19 и контактирующих с ними людей, узнает об их состоянии, передает результаты анализов. "Кому как не студентам прийти на помощь в такой сложной ситуации", - уверена Камилла.

Мнение

Яков Шойхет, президент Медицинской палаты Алтайского края, академик РАН:

- Проблема, когда студенты медвузов не планируют работать по специальности, не нова. Ее стараются не замечать, но в критических ситуациях, как сейчас с коронавирусом, она проявляется. Часто это объясняют низкими зарплатами врачей. Но дело не только в зарплатах, ведь люди выбирают профессию, зная ситуацию в отрасли. Причины, почему молодежь идет учиться в медвуз, не планируя работать по специальности, надо выяснять. И, возможно, еще в процессе учебы отсеивать таких студентов, как это делают в других странах. Во Франции, например, из пяти тысяч поступивших всего около пятисот человек заканчивают вуз и получают диплом врача. А то, что наш медуниверситет отправляет шестикурсников на практику в поликлиники, я считаю совершенно правильно. Это обязательный компонент обучения. Ведь врач общей практики - это универсал, полиглот, который должен определить какая помощь требуется больному и к какому специалисту его направить. И если пренебрегать такой практикой, то зачем вообще учиться?

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