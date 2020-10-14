Древняя мудрость учит: если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, а удочку, и тогда он сам обеспечит себе улов. Именно такую задачу решает государственная программа оказания помощи малоимущим многодетным семьям, одиноким людям и инвалидам на основе социального контракта. В Кузбассе программа реализуется министерством социальной защиты населения с 2013 года, и за это время она уже доказала свою эффективность.

Человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, заключает социальный контракт, или соглашение с органом социальной защиты населения. Последний обязуется оказать господдержку в виде денежной выплаты, а гражданин, в свою очередь, - выполнить мероприятия, которые принесут ему дополнительный доход.

- Индивидуальную программу социальной адаптации стороны разрабатывают совместно. Она должна быть направлена на реализацию трудового потенциала того, кто получил по соцконтракту денежные средства. Качество его жизни и жизни его семьи должно улучшиться за счет постоянных самостоятельных источников дохода, - пояснили в пресс-службе регионального министерства социальной защиты населения. - В таких условиях возможные иждивенческие мотивы поведения получателя сводятся к нулю, а его социальная ответственность, наоборот, повышается.

Основное направление для заключения социального контракта в Кузбассе - ведение личного подсобного хозяйства (покупка крупного рогатого скота, птицы, кормов и сельхозтехники). И большинство получателей помощи - сельские жители. Так, 36 из 38 соцконтрактов, которые подписала с малоимущими семьями по госпрограмме администрация Юргинского муниципального района, заключены на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы. И здесь, и в Тисульском районе ЛПХ по соцконтракту создают многодетные родители.

Например, Харламовы из села Куликовка. Глава этой семьи состоит на учете в службе занятости, а его жена, мать четверых детей, не может работать по состоянию здоровья. Соцконтракт помог им завести свиней и кур, приобрести вторую корову. Излишки сельхозпродукции Харламовы продают. И семью Яковлевых из села Листвянка, глава которой тоже временно без работы, а на руках у хозяйки ребенок-инвалид, кормит не только приусадебный участок, поросята, овцы и домашняя птица. Благодаря соцконтракту они купили буренку.

Как сообщили в районной администрации, количество желающих стать участниками госпрограммы растет день ото дня.

В семье Алены и Алексея Булыгиных из города Прокопьевска трое детей. Супруги, работающие в бюджетной сфере (он - водитель, она - воспитатель детского сада), на средства материнского капитала приобрели небольшой дом, и вскоре на личном подворье у них появились куры-несушки, бройлеры и кролики. Но в прошлом году, когда ждали появления на свет младшей дочки Валерии, стало ясно, что расходы на содержание семьи вырастут. Тогда и задумались о расширении хозяйства. Решили разводить коз, как когда-то планировали.

- Их содержать проще, чем коров. Выбирали тщательно, изучали специальную литературу. В итоге на тридцать тысяч рублей, полученных в качестве социальной помощи, купили козочку Зорю чешской мясомолочной породы, которая славится высокими надоями. С тех пор перестали думать о том, где бы достать хорошего молока. Оно у нас всегда свое, свежее и очень вкусное. А еще - домашние творог и сыр, изготовленные с применением сычужного фермента, и качественное мясо. Нет, поначалу, конечно, были проблемы с дойкой, но мы справились. Правильно ухаживать за козой я училась по интернету, там много полезной информации, в том числе от блогеров-козоводов.

Первый успех вселил уверенность, и осенью 2019-го Булыгины на вырученные от продажи молочных излишков деньги приобрели породистого козла Степана. Сейчас, кроме него, в семейном подсобном хозяйстве две козы - Зоря с Соней - и четыре козленка.

- Боня, Марта, Кексик и новорожденная Милка - ну, прямо как дети. Заходишь в стайку - и душой отдыхаешь, заряжаешься положительной энергией, - улыбается Алена.

Управляться с козами маме помогают старшие ребятишки - тринадцатилетний Дима и семилетняя Ульяна. Так что Булыгины настроены подсобное хозяйство развивать. Первым делом - отремонтировать стайку и завести кур.

А мать троих детей Юлия Полонская из Яи на десять тысяч рублей социальной помощи купила кроликов мясной породы. Теперь все соседи по восьмиквартирному дому удивляются: многодетные "переформатировали" баню в мини-кроликоферму, где уже более пятидесяти голов полезной пушистой живности. Было бы еще куда сдавать шкурки на выделку - хозяйство стало бы полностью безотходным.

- Едят наши питомцы в основном зерновые и морковку, только мамочкам племенным даем более дорогостоящий гранулированный корм, - рассказала Юлия, корреспондент местной газеты, ведущая рубрики "Зверье мое" о редких животных. - Разводить кроликов мечтала с детства. Теперь есть мысли завести и свиней особой венгерской породы. Благодаря скрещиванию с диким кабаном эти симпатичные хрюшки покрыты густой шерстью, а значит, морозов не боятся. Для Сибири - в самый раз.

Заключаются социальные контракты в Кузбассе и на осуществление предпринимательской деятельности. Именно на эти цели получили средства три из четырех семей, подписавших соцконтракты в 2019-2020 годах в Ленинске-Кузнецком. Например, многодетная семья Ивановых обзавелась сварочным аппаратом и краскопультом, что позволило расширить спектр услуг на собственной станции техобслуживания. Поповы обеспечили прибавку к семейному бюджету, реализуя продукцию домашнего копчения. Спецоборудование семья работника горнодобывающего предприятия закупила именно на "контрактные" средства.

А Наталья Гомзякова, мама четверых детей из того же Ленинска-Кузнецкого, приняв участие в программе, не только нашла новую работу, но и открыла в себе творческие способности. Экономист по образованию, она была сотрудником службы соцзащиты населения. Потом надолго ушла в декретный отпуск.

- Когда дети подросли, я решила, что пора приложить усилия не только к тому, чтобы улучшить материальное положение нашей семьи, но и самореализоваться, - призналась Наталья. - Я в детстве училась в художественной школе, люблю создавать и поддерживать красоту вокруг, а потому заключила соцконтракт на обучение по специальности "Мастер маникюра и педикюра" с приобретением специального оборудования и материалов. Сначала работала в салоне красоты, а не так давно зарегистрировалась в качестве самозанятой, и теперь официально оказываю услуги дома. Щадящий режим по налогам и субсидия на их уплату позволяют не гнаться за наращиванием клиентской базы (обо мне узнают в основном через соцсети и знакомых), а работать - в свободное время и в свое удовольствие. В общем, у меня теперь и дети присмотрены, и дом не брошен, и любимое доходное дело есть. Сплошные плюсы.

В 2019 году в Кузбассе, по данным областного министерства социальной защиты населения, было заключено 298 социальных контрактов, а на 1 сентября нынешнего года их насчитывалось 197. С января 2021-го сферу применения государственной социальной помощи, которую оказывают на основании соцконтракта, расширят. Будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета при условии регионального софинансирования. Программа социальной адаптации, которая прилагается к обеспеченным этими деньгами соглашениям, предусматривает целый спектр мероприятий. В их числе - поиск работы, профессиональное обучение, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и другие меры, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

Кто имеет право на помощь по соцконтракту?

В соответствии с законом Кемеровской области от 08.12.2005 № 140-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам", право на государственную социальную помощь есть у малоимущих семей, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже установленных правительством Кемеровской области - Кузбасса величин прожиточных минимумов соответствующей социально-демографической группы населения.

Каков размер денежной выплаты по соцконтракту и срок его действия?

Государственная социальная помощь в виде денежной выплаты на основании социального контракта предоставляется в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до одного года, исходя из содержания программы социальной адаптации. Гражданин имеет право заключать такой контракт неоднократно, но не ранее чем по истечении трех лет со дня окончания срока действия предыдущего соцконтракта.

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