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14.10.2020 06:07
Рубрика: Культура

Станцевали на грант

Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 232(8286)
В Новокузнецке грант в два миллиона рублей получит ансамбль классического танца "Дивертисмент" из дворца культуры "Алюминщик" - лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов "Культура - это мы!"
Ансамбль "Дивертисмент" стал лауреатом Всероссийского конкурса. Фото: "Дивертисмент" Ансамбль "Дивертисмент" стал лауреатом Всероссийского конкурса. Фото: "Дивертисмент"
Ансамбль "Дивертисмент" стал лауреатом Всероссийского конкурса. Фото: "Дивертисмент"

Новокузнечане - в двадцатке победителей отборочного этапа, на который заявилось 255 коллективов из 85 регионов страны. Свое мастерство на московской сцене демонстрировали в том числе и любительские театры, цирковые труппы, академические хоры, вокальные ансамбли и духовые оркестры.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
270 студентов из 90 вузов являются участниками программы "Послы русского языка в мире"

Народный хореографический коллектив, которым руководит заслуженный работник культуры РФ Светлана Горбунова, с успехом участвовавший в международных конкурсах, отмечает 45-летие. Все эти годы зрителей радуют качественными постановками балетных номеров и спектаклей на музыку Чайковского, Прокофьева, Рахманинова, Грига, Минкуса, Шопена и других российских и зарубежных классиков. "Дивертисмент" регулярно пополняется новыми талантами - в группах детской балетной студии занимается более ста ребят.

Средства гранта национального проекта "Культура" пойдут на покупку сценических костюмов и аппаратуры, постановку концертных номеров и организацию гастролей.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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