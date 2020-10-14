В Новокузнецке грант в два миллиона рублей получит ансамбль классического танца "Дивертисмент" из дворца культуры "Алюминщик" - лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов "Культура - это мы!"

Новокузнечане - в двадцатке победителей отборочного этапа, на который заявилось 255 коллективов из 85 регионов страны. Свое мастерство на московской сцене демонстрировали в том числе и любительские театры, цирковые труппы, академические хоры, вокальные ансамбли и духовые оркестры.

Народный хореографический коллектив, которым руководит заслуженный работник культуры РФ Светлана Горбунова, с успехом участвовавший в международных конкурсах, отмечает 45-летие. Все эти годы зрителей радуют качественными постановками балетных номеров и спектаклей на музыку Чайковского, Прокофьева, Рахманинова, Грига, Минкуса, Шопена и других российских и зарубежных классиков. "Дивертисмент" регулярно пополняется новыми талантами - в группах детской балетной студии занимается более ста ребят.

Средства гранта национального проекта "Культура" пойдут на покупку сценических костюмов и аппаратуры, постановку концертных номеров и организацию гастролей.