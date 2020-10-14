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14.10.2020 11:33
Рубрика: Власть

Мэр Новосибирска осмотрел школу-технопарк для будущих инженеров

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В полном объеме идут занятия в новой школе №218, расположенной в микрорайоне Родники Калининского района Новосибирска. Здесь созданы все условия для дополнительного образования учащихся по техническим направлениям.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Недавно построенное здание учебного заведения посетил мэр Анатолий Локоть. По его словам, школа №218 была запущена 1 сентября, но оставались нерешенными некоторые вопросы, в частности, по пожарной безопасности, нужно было изменить проектные требования. Эти вопросы удалось оперативно решить.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Во всех классах ведутся занятия. Школу посещают почти полторы тысячи ребят. Из-за пандемии занятия и обеденный перерыв начинаются в разное время - таковы требования Роспотребнадзора. Более 600 ребятишек с первого по четвертые классы получают бесплатное горячее питание, - рассказал глава города.

Здание школы состоит из трех блоков. Блок "А" представляет собой четырехэтажный корпус, где расположены 38 учебных кабинетов для старшей школы. Блок "Б" - это трехэтажный центральный корпус (столовая, медицинский блок, актовый зал, два спортивных зала). Наконец, в трехэтажном корпусе блока "В" размещены 16 учебных кабинетов для младших классов. Кроме того, там находятся два кабинета для групп продленного дня и спортивный зал. В школе также есть информационно-библиотечный центр и зал хореографии.

Анатолий Локоть отметил, что коллектив преподавателей нацелен на новейшие технологии. Школа сотрудничает с вузами, в частности, с Новосибирским государственным техническим университетом.

Как рассказала директор МАОУ СОШ №218 Ирина Трунова, в школе есть лаборатории химии, биологии, оснащенные современным оборудованием. Здесь открыт кабинет радиомоделирования.

Кроме того, в школе созданы творческие мастерские с мольбертами, гончарным кругом, студии теле- и звукозаписи, в актовом зале организована театральная студия. На пришкольном участке оборудована спортивная площадка, комплекс для сдачи нормативов ГТО, а также площадки с малыми игровыми формами.

Предполагается, что получать дополнительное образование в школе-технопарке смогут также учащиеся других образовательных учреждений микрорайона.

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