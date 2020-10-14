В Алтайском крае после введения бесплатных обедов в начальной школе не стали отменять компенсации за питание детям из малообеспеченных семей. Эти выплаты теперь выдают с формулировкой "на школьные нужды", и их смогут получить около 110 тысяч учащихся.

В министерстве социальной защиты Алтайского края пояснили, что в предыдущие годы многодетные и семьи с низкими доходами получали компенсации за оплату школьных обедов - 4,85 рубля в день на ребенка. После введения обязательного бесплатного питания в начальных классах эти выплаты в регионе решили сохранить и упростить их получение. Если раньше их начисляли за каждый месяц, то теперь - сразу всю сумму в начале учебного года - по одной тысячи рублей на школьника.

- При этом никаких документов собирать не нужно, - подчеркнули в ведомстве. - Все семьи с детьми, которые зарегистрированы у нас как малоимущие с совокупным доходом не выше прожиточного минимума и многодетные с доходом ниже двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, получают их автоматически. С 5 октября выплаты уже перечислены на 91,5 тысячи школьников. Семьи, где по какой-то причине не получат школьные компенсации до конца октября, могут обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.