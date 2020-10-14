Светлану Владимирскую привезли из общины Виссариона с пневмонией

Звезду начала 90-х Светлану Владимирскую доставили из Курагинского района Красноярского края в Красноярск с двухсторонней ковидной пневмонией. Об этом пишет KP.Ru со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, певицу привезли в краевой центр бортом санитарной авиации, до этого она проходила лечение в местном медицинском учреждении с приступом другого заболевания.

Напомним, Светлана Владимирская, популярная российская исполнительница начала 90-х годов прошлого века, вот уже много лет является последовательницей Виссариона в его общине "Церковь последнего завета", расположенной в Курагинском районе. Сейчас вместе с семьей живет в деревне Петропавловка, руководит хором при храме, а также является владелицей кафе и продуктового магазина.