Томские ученые начали испытания нового ядерного метода борьбы с раком

По словам начальника учебно-научного центра "Исследовательский ядерный реактор" ТПУ Артема Наймушина, сегодня два российских университета имеют собственный ядерный реактор, при этом действующий - только в Томском политехе. "И это самый современный исследовательский реактор в России", - подчеркнул он.

Сейчас томские ученые активно проводят исследования в области ядерной медицины, в частности, разрабатывают направление нейтронно-захватной терапии, которая позволяет лечить онкозаболевания без операции. Суть этого метода состоит в том, на ядерном реакторе исследователи получают сфокусированный пучок нейтронов и направляют его в область опухоли. Перед этим предварительно пациенту вводят препарат, который содержит нерадиоактивный изотоп - в данном случае бор-10. Под воздействием пучка изотоп превращается в радиоактивный, а энергия от распада пучка воздействует на опухоль, разрушая раковые клетки.

Как рассказал начальник службы ядерной безопасности исследовательского ядерного реактора ТПУ Михаил Аникин, все оборудование, необходимое для такой терапии, в вузе уже закупили и сейчас приступают к доклиническим испытаниям, которые продлятся около пяти лет. Планируется, что в 2025 году ученые смогут начать испытания уже на пациентах.

Особенно актуальна такая технология для лечения некоторых неоперабельных опухолей головного мозга. И ее уже активно применяют в Японии, Финляндии и КНР, а в России этот метод пока не используется, - подчеркнули в вузе.