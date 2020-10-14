В Красноярске из-за неисправности самолета был задержан рейс в Турцию

В Красноярке пассажиры не смогли вылететь в Турцию из-за неисправности самолета Boeing. Об этом сообщили в Сибирской транспортной прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, вылет чартерного рейса из Красноярска в Анталью с промежуточной посадкой в Самаре с 186 пассажирами на борту планировался авиакомпанией "Азур Эйр" 14 октября в 01.45 по местному времени. Однако ввиду технической неисправности самолета Boeing 737-800 был отложен до прибытия резервного воздушного судна.

По этому факту красноярская транспортная прокуратура инициировала проверку. В ходе нее будет дана оценка исполнению перевозчиком требований законодательства в части своевременности предоставления резервного воздушного судна и соблюдения прав пассажиров.