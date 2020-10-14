В Красноярске двое наркоторговцев получили по семь лет тюрьмы

В Красноярске приговорили к лишению свободы двух жителей краевого центра, причастных к изготовлению и распространению наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в УФСБ региона.

Как пояснили в ведомстве, было установлено, что задержанные организовали лабораторию, где производили синтетические наркотики, а затем сбывали их через интернет.

Сотрудники ФСБ изъяли из лаборатории и уничтожили около трех килограммов мефедрона и 70 килограммов прекурсоров наркотических средств.

Красноярский краевой суд признал обвиняемых виновными и назначил каждому по семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.