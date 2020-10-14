В Красноярске прошло совещание комитета Совфеда по проблемам Севера

В Конгресс-холле СФУ прошло итоговое выездное совещание комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и комитета Совфеда по экономической политике, посвященное актуальным вопросам социально-экономического развития Норильска.

В обсуждении участвовали заместители председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Журавлев и Галина Карелова, губернатор Красноярского края Александр Усс, представители федеральных и краевых органов власти, местного самоуправления, научных и общественных организаций, хозяйствующих субъектов, в том числе компании "Норильский никель".

Открывая совещание, Николай Журавлев напомнил, что в конце весны в Норильске произошла экологическая катастрофа с очень серьезными последствиями.

"Президент России в качестве одной из национальных целей развития страны определил создание комфортной и безопасной среды для жизни людей. Норильску крайне необходима комплексная программа оздоровления города", - отметил вице-спикер Совфеда.

Александр Усс выразил мнение, что авария на Норильской ТЭЦ-3, а также ряд других экологических происшествий вскрыли целый комплекс системных проблем, которые выходят далеко за пределы самой чрезвычайной ситуации.

Одна из таких проблем - предотвращение повторения таких аварий в будущем.

"Напомню, в свое время Норильский комбинат перешел в частные руки за символическую сумму, которая окупилась уже сотни раз. И государство, и общество при таких доходах ожидали от новых собственников серьезной модернизации производства, ликвидации накопленного экологического ущерба, создания комфортных условий жизни норильчан. Увы, эти цели не достигнуты", - отметил глава региона.

Как отметил директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов, ситуация, произошедшая в Норильске, стала испытанием не только для хрупкой арктической природы, но и для местного населения.

Случившееся потребовало по-новому взглянуть на готовность органов власти, бизнеса, силовых и надзорных структур к таким событиям, а также к ликвидации их последствий, которая займет не один год.

"Для Арктической зоны это уже второй случай в России, первый был в Республике Коми, когда только для того, чтобы убрать термин "Зона экологического бедствия" понадобилось 10 лет", - отметил директор.

С развернутым докладом выступил председатель краевого правительства Юрий Лапшин, который обозначил ключевую особенность Норильска в качестве автономного моногорода, целиком связанного в своем развитии с деятельностью градообразующего предприятия.

"Парадокс Норильского промышленного района в том, что при относительно высоком уровне жизни населения сами условия жизни, в смысле состояния экологии, коммунального и жилищного фонда - низкие. Такой большой контраст между доходами компании и состоянием города дает право требовать пересмотра акцентов. Норильск должен быть не только промышленным, но и научным, инновационным, технологическим и социальным центром красноярского севера. Многие из этих функций ослабли или были вовсе утеряны в десятилетия, последовавшие за приватизацией", - рассказал Юрий Лапшин.

Отдельное внимание сенаторов и представителей федеральных министерств председатель краевого правительства обратил на межбюджетные отношения. Принятое решение об исключении города и региона из числа получателей платы за возмещение ущерба водным объектам по результатам аварии на Норильской ТЭЦ-3 и одновременное сокращение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль - может привести к выпадению порядка 20 млрд рублей из краевого бюджета. Аналогичный негативный эффект для регионов могут дать и недавние изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы в части перераспределения нормативов по налогу на добычу полезных ископаемых.

"В связи с этим мы предлагаем компенсировать краю выпадающие доходы и внести изменения в Налоговый кодекс РФ с целью законодательной защиты от бюджетных потерь региональных и местных бюджетов при исполнении юридическими лицами обязательств по возмещению вреда окружающей среде", - отметил Юрий Лапшин.

Губернатор края Александр Усс поблагодарил федеральных коллег за внимание к Красноярскому краю и его северной столице.

"Я очень доволен прошедшим обсуждением. Это действительно поиск путей решения актуальных проблем с учетом интересов, прежде всего, самих норильчан, которые живут в суровых условиях и работают на благо не только края, но и всей страны. Норильск - это уникальный город, и он требует уникальных организационных и законодательных решений и, конечно же, освоения особых подходов в строительных технологиях. Хочется верить, что тот прорыв, который мы должны обеспечить в Норильске, простимулирует новую строительную индустрию и новые подходы к обустройству Норильска как форпоста российской Арктики", - сказал глава региона.