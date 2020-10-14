В Красноярском крае нашли новые артефакты 5-тысячелетней давности

В районе Лесосибирска, где идет строительство самого северного моста через Енисей, найдены древние артефакты. Об этом сообщили в красноярском краевом отделении Русского географического общества.

- Уже сделано несколько важных находок, среди которых наконечники стрел, осколки керамической посуды, кости. Некоторым из них более пяти тысяч лет, - рассказали в краевом РГО.

Как отмечают археологи, найденные артефакты в очередной раз подтверждают гипотезу о том, что тысячелетия назад Красноярский край был крупным центром древней цивилизации.

По словам доктора исторических наук, профессор кафедры истории России СФУ Николая Дроздова, за 140 лет археологических изысканий на территории региона, здесь выявили массу находок - каменных и костяных орудий, костей животных и человека, а также несколько палеолитических стоянок.

- К примеру, методом радиоуглеродного анализа установлено, что так называемая стоянка "Афонтово-5" в самом Красноярске датируется 32 тысячами лет до нашей эры, - подчеркнул ученый.