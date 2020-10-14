До двадцати лет лишения свободы грозит организатору и пяти участникам преступного сообщества, которые обвиняются сразу в 25 тяжких и особо тяжких преступлениях в Новокузнецке.

Слушания по уголовному делу "Вертолетовских" начались в Центральном районном суде южной столицы Кузбасса. По версии следствия, банду, состоящую из охранников торговых баз, кафе и ночного клуба, сколотил 34-летний житель города, начальник службы безопасности одной из местных фирм. Пропагандируя арестантский уклад в молодежной среде, так называемый АУЕ, члены группы вовлекали в нее новых участников. А будущие преступления обсуждали в кафе на территории "Вертолетной площадки".

Полицейские установили, что одно из подразделений банды специализировалось на инсценировках ДТП с целью получения страховых выплат, а другое - на вымогательствах. Так, двух горожан принуждали заплатить полмиллиона рублей "компенсации за неправильное поведение". У другого требовали деньги, угрожая распространить в Сети выбитое из него видеопризнание о якобы причастности к наркоторговле. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, оформил кредит и отдал преступникам машину.

Как отметил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Игорь Ситдиков, потерпевшими по уголовному делу признаны восемь физических и шесть юридических лиц, а общая сумма причиненного ущерба превысила 5,1 миллиона рублей.

На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело ушло в суд. И хотя фигурантами по нему проходят шесть участников преступного сообщества, на этапе предварительного следствия к уголовной ответственности привлекли 24 человека.