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14.10.2020 05:58
Рубрика: Происшествия

"Вертолетовских" приземлили

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 232(8286)
До двадцати лет лишения свободы грозит организатору и пяти участникам преступного сообщества, которые обвиняются сразу в 25 тяжких и особо тяжких преступлениях в Новокузнецке.

Слушания по уголовному делу "Вертолетовских" начались в Центральном районном суде южной столицы Кузбасса. По версии следствия, банду, состоящую из охранников торговых баз, кафе и ночного клуба, сколотил 34-летний житель города, начальник службы безопасности одной из местных фирм. Пропагандируя арестантский уклад в молодежной среде, так называемый АУЕ, члены группы вовлекали в нее новых участников. А будущие преступления обсуждали в кафе на территории "Вертолетной площадки".

Фото: iStock
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Полицейские установили, что одно из подразделений банды специализировалось на инсценировках ДТП с целью получения страховых выплат, а другое - на вымогательствах. Так, двух горожан принуждали заплатить полмиллиона рублей "компенсации за неправильное поведение". У другого требовали деньги, угрожая распространить в Сети выбитое из него видеопризнание о якобы причастности к наркоторговле. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, оформил кредит и отдал преступникам машину.

Как отметил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Игорь Ситдиков, потерпевшими по уголовному делу признаны восемь физических и шесть юридических лиц, а общая сумма причиненного ущерба превысила 5,1 миллиона рублей.

На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело ушло в суд. И хотя фигурантами по нему проходят шесть участников преступного сообщества, на этапе предварительного следствия к уголовной ответственности привлекли 24 человека.

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