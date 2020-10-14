В Кузбассе создана служба профессиональных сиделок

В Кузбассе обеспечивать маломобильным пожилым людям и инвалидам максимально комфортные условия для жизни теперь помогают помощники по уходу. Их ставки в учреждениях социального обслуживания населения ввели в 2020 году благодаря внедрению системы долговременного ухода в рамках нацпроекта "Демография". К выполнению своих функциональных обязанностей уже приступили более 150 сиделок.

В "Школе ухода" будущие сиделки получают все необходимые навыки, в том числе учатся обращаться со средствами передвижения. Фото: Министерство социальной защиты населения Кемеровской области

96-летняя Анна Назарова - инвалид второй группы и участница Великой Отечественной войны. Бывшая зенитчица, призванная в ряды защитников отечества восемнадцатилетней девчонкой, в 1950-х переехала в Кузбасс из Нижнего Новгорода. Работала швеей и всегда была активисткой-общественницей. Но с годами, практически потеряв зрение и способность передвигаться самостоятельно, Анна Афанасьевна стала нуждаться в помощи и поддержке. Переезжать к дочери из своей уютной однушки она наотрез отказалась, а у детей и внуков навещать ее каждый день возможности нет. Потому в 2007-м семья обратилась в службу соцзащиты. И с тех пор их любимая мама и бабушка окружена двойным теплом и заботой.

Раньше представитель соцзащиты посещала Анну Афанасьевну два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. Помогала с уборкой, приготовлением пищи, покупала продукты и медикаменты, да и просто беседовала по душам. Теперь же, с появлением сиделок, вот уже полгода Анну Афанасьевну специалист посещает ежедневно - приходит на два часа утром и два вечером. Успевает за это время не только накормить, дать ей лекарства, провести гигиенические процедуры, но и сделать массаж, позаниматься гимнастикой для укрепления мышц и суставов, развития мелкой моторики и улучшения мозговой деятельности.

- Не так давно мама перенесла инсульт и уже почти не встает с постели, не может сама себя обслуживать, а потому, конечно, ей требуется постоянный уход, - продолжает Людмила Вениаминовна. - Так что помощь сиделки, которая уже практически стала членом нашей семьи, жизненно необходима.

У Татьяны Устьянцевой стаж работы в социальной сфере более 26 лет. После обучения на базе Кемеровского областного медицинского колледжа за ней закрепили двух получателей социальных услуг. Спектр последних, как и время, отведенное на обслуживание, зависят от того, к какой группе ухода принадлежит подопечный, согласно результатам функциональной диагностики.

- Одна из целей создания системы долговременного ухода - предоставление услуг тем, кто нуждается в посторонней помощи при выполнении повседневных бытовых действий, - уточнила заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района города Кемерова Светлана Рыжкова. - А чтобы определить, в какой степени тот или иной человек зависит от такой помощи, специально обученные сотрудники нашего центра провели типизацию нуждающихся (либо потенциально нуждающихся) в социальных услугах. Определили и группу ухода, и количество часов на этот уход в неделю с учетом семейного статуса.

По итогам типизации для каждого получателя соцуслуг составляют индивидуальную программу их предоставления и индивидуальный план ухода - с объемом, видами и перечнем услуг. Сотрудница соцслужбы ведет документацию по уходу. Так, опираясь на дополнительные рекомендации участковых терапевта и гериатра, помощник по уходу ежедневно заполняет таблицы контроля приема медикаментов, питания, артериального давления и уровня сахара в крови, соблюдения питьевого режима и так далее. В случае ухудшения состояния здоровья получателя социальных услуг, нуждающегося в уходе, немедленно информирует об этом его родственников или законных представителей (если они есть), вызывает врача, может оказать и первую доврачебную помощь.

В "Школе ухода" есть специальный курс для осуществляющих уход сотрудников и родных, которых консультируют, проводят групповые, индивидуальные и дистанционные занятия. Специалисты могут выехать и на дом, чтобы дать конкретные рекомендации по организации домашнего пространства для адаптации его к потребностям нуждающегося.

Сиделки должны в совершенстве владеть приемами, средствами и приспособ-лениями, помогающими их подопечным передвигаться, принимать пищу и соблюдать личную гигиену.

Светлана Рыжкова говорит, что на сегодняшний день услугами сиделок в Ленинском районе Кемерова воспользовалось тринадцать человек. В основном это граждане, относящиеся к четвертой-пятой группам ухода (то есть на их обслуживание отводится от 20 до 28 часов в неделю). Особая целевая группа - люди пожилого возраста - тяжело и неизлечимо больные, получающие помощь на дому.

Основные задачи службы сиделок

• эффективный и качественный уход с использованием современных технических средств реабилитации и ухода,

• применение новых подходов по оказанию комплекса социальных услуг, направленных на реабилитацию, улучшение положения и моральную поддержку,

• разъяснение нуждающимся в постороннем уходе и их законным представителям содержания предоставляемого ухода при наличии рекомендаций врача,

• обеспечение максимально возможной бытовой или социальной самостоятельности в повседневной жизнедеятельности получателя социальных услуг, если он полностью или частично утратил способность либо возможность себя обслуживать, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы или наличия инвалидности.

Хорошая новость

В соцучреждениях появился транспорт для маломобильных граждан.

Двенадцать новых специально оборудованных автомобилей поступили в комплексные центры социального обслуживания населения Кузбасса по национальному проекту "Демография". Это еще один шаг к тому, чтобы жизнь маломобильных жителей региона стала более комфортной и насыщенной, а их семьи получили поддержку.

На специализированном автомобиле поездка в центр реабилитации будет комфортной. Фото: Министерство социальной защиты населения Кемеровской области

Пять машин предназначены для соцучреждений Кемерова, шесть отправились в Новокузнецк и одна - в Кемеровский муниципальный округ. На них получателей социальных услуг с ограниченными физическими возможностями и разной степенью когнитивных расстройств (нарушения памяти, внимания, мышления) будут подвозить в центры соцобслуживания и обратно.

- Нуждающиеся граждане сегодня получают в таких центрах самые разные услуги - от комплексной реабилитации на компьютерных тренажерах и в сенсорных комнатах до социально-психологической помощи, лечебной физкультуры и массажа, - уточнили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Кузбасса. - Но у маломобильных граждан и страдающих деменцией представителей старшего поколения посещать эти другие занятия зачастую не было возможности. В том числе и потому, что родственники справедливо опасаются отпускать пожилых людей из дома одних, а поехать вместе с ними могут далеко не всегда.

Теперь же до центров реабилитации можно добираться с комфортом и без помощи близких. Новенькие машины снабжены подъемниками для инвалидных колясок и другими необходимыми приспособлениями.

- Приобретение специализированных автомобилей - очередной этап комплексной реализации системы долговременного ухода в Кузбассе. В рамках программы в регионе уже введены должности сиделок, доукомплектованы техническими средствами реабилитации пункты проката и взаимопомощи, укрепляется материально-техническая база учреждений социального обслуживания, открыты и отлично зарекомендовали себя "Школы ухода" для специалистов и родственников маломобильных людей, - отметила министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Воронина.

Всего в 2020 году обладателями пятнадцати спецмашин станут двенадцать комплексных центров соцобслуживания Кузбасса. Еще три автомобиля поступят в Кемерово и Юргу. Их услугами смогут воспользоваться 11,9 тысячи жителей области.

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