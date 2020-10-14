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14.10.2020 15:28
Рубрика: Власть

В Новосибирске работает беспрецедентное число инфекционных бригад "скорой"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске сформировано беспрецедентное количество инфекционных бригад службы скорой медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Фото: Сергей Русанов/ РИА Новости Фото: Сергей Русанов/ РИА Новости
Фото: Сергей Русанов/ РИА Новости

Если весной максимальное количество таких бригад в сутки работало 27, то сейчас - 35.

По словам министра, система здравоохранения области в настоящее время испытывает колоссальную нагрузку, особенно первичное звено - поликлиники.

Как поясняют в ведомстве, это, прежде всего, связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Разницы между клинической картиной ковидной инфекции и ОРВИ практически нет, поэтому при признаках ОРВИ необходимо оставаться дома, - напомнил Константин Хальзов.

Количество вызовов врачей на дом выросло в среднем в четыре раза. Министерство мобилизует все ресурсы за счет перераспределения внутри медучреждений.

Ведомство определило четкий порядок, к кому скорая помощь выезжает в первую очередь. Это - помощь пациентам в ситуации, когда существует угроза жизни.

- Пациенты с простым повышением температуры обслуживаются отсроченно. Но, с учетом того, что количество вызовов увеличилось, мы увеличиваем количество бригад, - сказал министр.

К этой работе привлечены ординаторы, студенты старших курсов медуниверситета и медколледжа.

Константин Хальзов также добавил, что "лечение коронавируса абсолютно возможно и показано в амбулаторных условиях, в стационары должны направляться только те пациенты, которым требуется кислородная поддержка".

Комментируя ситуацию с перепрофилированием роддома №2 в инфекционный госпиталь, руководитель минздрава отметил, что основная задача сегодня - обеспечить медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, которые нуждаются в стационарном лечении. Тяжесть состояния пациентов значительно выросла. Для сравнения, средний койкодень весной был 14-15-16 дней, сейчас - 21 день. Министр здравоохранения подчеркнул, что медицинская помощь беременным женщинам в результате принятого решения не пострадает. Пациенток будут госпитализировать в перинатальный центр.

За последние двое суток в регионе вылечились 193 пациента с COVID-19.

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