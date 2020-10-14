В Новосибирске в ДТП пострадала врач скорой помощи

В Новосибирске в ночь на 14 октября произошла авария с участием машины скорой помощи.

Как сообщили "РГ" в отделе пропаганды городской автоинспекции, в 2.45 возле дома №68 по улице Петухова Nissan X-Trail, которым управлял 20-летний водитель, столкнулся со специализированным автомобилем ГАЗель.

В результате машина "скорой", за рулем которой был водитель 1962 года рождения, совершила наезд на припаркованную рядом иномарку.

В ДТП пострадала 51-летняя врач скорой помощи, ее доставили в больницу. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.