О том, почему стоит выбирать работу в "Полюсе", представители компании рассказали будущим выпускникам Бодайбинского горного техникума. Студентов на этой профориентационной встрече интересовало многое: от возможности сделать карьеру руководителя до условий, которые созданы в вахтовых поселках золотодобытчиков.

Выбрать карьеру производственника или офисного сотрудника - решать молодым. А помочь в принятии решения призвана профориентация. В Бодайбинский горный техникум (БГТ) пришли представители предприятий "Полюс Вернинское" и "Лензолото". Для них здесь - целевая аудитория, ведь учащиеся БГТ получают специальности, востребованные в золотодобывающей отрасли.

- Мы работаем напрямую со студентами Бодайбинского горного техникума, так как здесь готовят специалистов таких профессий, как геолог, маркшейдер, взрывник, горнорабочий. Они всегда востребованы на предприятиях и важны для производства золота, - говорит Юлия Тюльканова, старший специалист по обучению и развитию персонала "Полюс Вернинское".

В бизнес-единицах компании "Полюс", а она в золотодобывающей отрасли страны является крупнейшей, трудится почти 20 тысяч человек. Для молодых выпускников самых разных специальностей есть масса возможностей профессионального развития и карьерного роста. Так, в рамках программы "Корпоративный университет" можно изучать английский язык или читать электронные книги о бизнесе и производстве в "Золотой библиотеке "Полюса". Работники компании могут вносить рационализаторские предложения или озвучивать идеи по улучшению бытовых условий в вахтовых городках, и эти инициативы оплатят. Но для начала - производственная практика, где у каждого студента будет свой старший наставник, куратор.

- Мы в компании ориентированы на активное привлечение студентов и выпускников к нам на практику, - рассказывает управляющий директор компании "Полюс Вернинское" Игорь Цукуров. - Создаем для молодежи такие условия, чтобы им было интересно у нас работать. Я уверен, что профориентационные мероприятия помогают студентам определиться со своим будущим местом работы, и многие ребята после студенческой скамьи придут трудиться на предприятия "Полюса".

В компании "Полюс Вернинское" в следующем, 2021 году ждут практикантов широкого спектра рабочих специальностей - электрослесарей, горнорабочих, флотаторов, геологов, маркшейдеров и других. Студентов интересовало, в каких условиях живут работники предприятия. Представители компании показали презентацию о жизни вахтового поселка Вернинского ГОКа. Благоустроенные общежития, столовая, спортивные площадки, тренажерные залы - все это впечатлило будущих золотодобытчиков. И, безусловно, молодым людям интересны современные цифровые технологии, на которых специализируется компания.

- Мне было интересно узнать, как на Вернинском внедряют современные технологии, а также о процессах автоматизации во всех сферах деятельности предприятия. В частности, о том, что там автоматически собирают и обрабатывают данные с участков, а также проводят онлайн-курсы и онлайн-обучение, - поделился Лев Тищенко, студент 3-го курса БГТ.

Кстати

На производственной практике студенты могут собрать материалы для своих курсовых и дипломных работ. А если они покажут себя целеустремленными и ответственными, то в будущем смогут получить возможность трудоустроиться в компанию "Полюс". Для одних вакансий выпускникам БГТ будет достаточно диплома техникума, для других - потребуется дополнительно получить высшее образование. Впрочем, курсы повышения квалификации работники "Полюса" проходят постоянно. И поэтому даже представитель рабочей специальности здесь имеет возможность для дальнейшего карьерного продвижения.