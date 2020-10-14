В Томской области частично отменили плановые госпитализации и прием пациентов, кроме случаев, когда отсрочка может повлечь ухудшение состояния, обострение хронических болезней, угрозу жизни и здоровью пациентов.

Как уточнили в пресс-службе администрации региона, не будут приостановлены приемы пациентов, имеющих медицинские показания для проведения исследований на выявление онкозаболеваний на ранней стадии. Экстренная госпитализация будет проводиться, как прежде - незамедлительно и в полном объеме.

Вакцинация взрослых будет проводиться только по эпидемиологическим показаниям, включая прививки против гриппа. Вакцинация детей в рамках национального календаря профилактических прививок будет проходить строго по записи, чтобы избежать образования очередей.

Временно приостановлены плановые медицинские осмотры и диспансеризация.

- В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией мы вынуждены вновь вернуться к ограничительным мерам, - пояснил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. - Просим с пониманием отнестись к ситуации и по возможности сократить посещения медицинских организаций, а при появлении признаков респираторного заболевания вызывать врача на дом.

Пока ограничения введены на месяц и при стабилизации ситуации будут отменены.