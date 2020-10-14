Экс-главу района на Ставрополье обвинили во взятке в 15 млн рублей

СК по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудил уголовное дело против бывшего главы Кировского района Ставропольского края Петра Кожина. Экс-чиновника подозревают в получении крупной денежной и имущественной взятки.

"Следствие считает, что Кожин с 2004 по 2013 год получил взятку в размере 15 миллионов рублей и 20 процентов имущественных прав на долю в уставном капитале ООО "Новопавловское", - говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, деньги глава района получал ежегодно за то, что с помощью своего положения помогал заключать с организацией договоры аренды на 7 гектаров земли для сельскохозяйственного производства. Раскрыть схему смогли сотрудники УФСБ региона и полицейские Кировского городского округа.

Дело против Кожина возбудили по части 4 статьи 290 УК РФ "Получение взятки". Сейчас следователи выясняют, были ли другие эпизоды преступлений чиновника и кто в них участвовал.