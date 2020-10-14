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14.10.2020 15:13

Ставка на "золотое руно"

Господдержку производства шерсти на Ставрополье увеличили в три раза
Текст: Алексей Бирюков (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 232(8286)
На Ставрополье активно реализуется региональный проект "Экспорт продукции АПК". За девять месяцев 2020 года экспорт продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края составил 290 миллионов долларов. До конца года его планируется увеличить еще на 140 миллионов долларов.
Ставрополье сегодня поставляет шерсть в восемь стран. Фото: Олег Сергеев Ставрополье сегодня поставляет шерсть в восемь стран. Фото: Олег Сергеев
Ставрополье сегодня поставляет шерсть в восемь стран. Фото: Олег Сергеев

По данным минсельхоза региона, вырос экспорт всех групп товаров АПК, продукция переработки в нем составила 42 процента, зер-но - 38,6. В структуре внешней торговли Ставрополья доля экспорта зерновых традиционно высока: за рубеж уже поставлено 570,9 тысячи тонн на 120,8 миллиона долларов. На втором месте с 30-процентным увеличением идет мясная продукция (более 90 миллионов долларов).

- Кроме того, удалось существенно нарастить экспорт масложировой продукции - на 180 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - говорит первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань. - Это свидетельствует о высоком потенциале развития отрасли. Благоприятная конъюнктура международного рынка, высокие цены и низкий курс рубля позволили экспортировать продукцию на сумму 14,6 миллиона долларов.

Если говорить о диверсификации экспортных поставок, то хороший потенциал у овечьей шерсти, которую производители края традиционно поставляют в другие страны. Недавно завершилась стрижка овец, шерсти получено 925 тонн, примерно на уровне прошлого года. Государственная поддержка - в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства РФ" и госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" - производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти увеличена в три раза и составляет в денежном выражении 150 миллионов рублей (в 2019 году этот показатель был равен 50 миллионам).

Кроме того, шерсть теперь включена в статистическую методологию расчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК". В 2019 году девять предприятий-экспортеров поставили шерсти на 6,7 миллиона долларов в Болгарию, Беларусь, Монголию, Уругвай, Китай, Казахстан, Германию и Индию.

Обширная география заказов, число которых в последнее время резко выросло, и у ставропольских поставщиков мяса птицы. Главными импортерами являются Китай (55 процентов всего объема поставок), Саудовская Аравия, Украина и Азербайджан. С начала года за рубеж уже отправлено около 60 тысяч тонн мяса птицы на 90 миллионов долларов (в 2019-м экспорт мяса птицы составлял около 50 тысяч тонн).

По словам властей, Ставрополье планирует увеличить экспорт продукции агропрома к 2024 году в четыре раза - до 1,093 миллиарда долларов. Губернатор Владимир Владимиров уверен в достижении поставленной цели, ведь на господдержку сельского хозяйства края в текущем году направляется огромная сумма - 5,72 миллиарда рублей (из федерального бюджета - 4,54 миллиарда, из краевого - 1,17 миллиарда), то есть на один рубль, выделенный из местной казны, дается около четырех рублей из федеральной.

Господдержка распространяется на основные подотрасли: растениеводство (1,4 миллиарда рублей) и животноводство (705 миллионов). Гранты составляют 129,6 миллиона, поддержка кредитования - миллиард, на мелиорацию будет выделено 1,03 миллиарда, на страхование - 200 миллионов, на комплексное развитие сельских территорий - 873,2 миллиона, на региональные проекты - 630 миллионов рублей.

Тем временем

На Ставрополье продлят сроки использования грантов для агробизнеса. Преференцией смогут воспользоваться семейные фермы, сельхозкооперативы, фермеры, получившие гранты в 2018 и в 2019 годах, но не успевшие вложить средства. В крае в текущем году на безвозмездную грантовую поддержку агробизнеса из регионального бюджета выделено около 190 миллионов рублей, ее получили 26 крестьянских (фермерских) хозяйств и один кооператив.

Гранты можно направить на покупку земельного участка, животных, сельхозтехники или инвентаря, разработку проектной документации, реконструкцию производственных помещений и складов.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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