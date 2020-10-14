"Россети Северный Кавказ" ведут "Диалог на равных" с вузами СКФО

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии "Вместе ярче" руководители направлений крупнейшей электросетевой компании макрорегиона проводят встречи со студентами профильных вузов СКФО. В связи со сложными эпидемиологическими условиями ряд мероприятий в рамках "Диалога на равных" проходит в дистанционном режиме. Кроме того, в регионах операционной деятельности студентам проводят экскурсии и знакомят с работой ключевых энергообъектов филиалов компании.

С представителями "Россети Северный Кавказ" в онлайн-формате уже пообщались студенты Дагестанского государственного технического университета (Махачкала), Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. Кокова (Нальчик), а также Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь).

Какие кадровые программы для молодых специалистов работают в энергокомпании? Какие специалисты востребованы сегодня? Что такое социальный лифт и как попасть в состав студенческого энергоотряда "Эльбрус"? На эти и многие другие вопросы из студии в Пятигорске ребятам ответили руководители GR, HR и PR-блоков.

Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Сергей Поляков заверил будущих энергетиков в том, что один из крупнейших работодателей СКФО - "Россети Северный Кавказ" - заинтересован в привлечении молодых, активных, талантливых ребят. Топ-менеджер выразил уверенность, что среди участников "Диалога на равных" наверняка есть достойные представители, которые могут стать сотрудниками энергокомпании.

Директор Департамента кадровой политики и организационного проектирования "Россети Северный Кавказ" Ислам Магомадов рассказал потенциальным энергетикам о социальной политике компании как об эффективном инструменте поддержки молодежи СКФО. Один из проектов - макрорегиональный конкурс "Моя энергетика - Северный Кавказ", успешно приняв участие в котором, можно попасть в молодежный кадровый резерв или даже стать сотрудником компании.

Отвечая на вопрос студентов о самых востребованных профессиях в компании, Ислам Магомадов пояснил, что это в основном специалисты направлений, которые работают непосредственно с высокотехнологичным оборудованием (в их числе - специалисты по обслуживанию интеллектуальных приборов учета, работники службы релейной защиты и автоматики).

Рассказывая о практике работы карьерных лифтов холдинга, директор Департамента по взаимодействию со СМИ Залина Алборова отметила, что в эпоху цифровизации, когда многие бизнес-процессы автоматизированы, главным капиталом энергохолдинга "Россети" по-прежнему остается человек.

Ребятам привели яркие примеры социального лифта в отрасли. В числе подобных - назначенный недавно руководитель филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Александр Лысенко. Он тоже трудился электромонтером, разрабатывал инновационные проекты, в том числе в направлении цифровизации. Усердие молодого специалиста не осталось незамеченным руководством компании. Как результат - за несколько лет Александр твердо и уверенно дошел по карьерной лестнице до руководителя республиканского филиала.

Актуальным оказался вопрос участия в различных проектах и конкурсах, которые проводят сегодня "Россети Северный Кавказ" для молодых специалистов. Директор дирекции по взаимодействию с органами государственной власти и институтами гражданского общества Геннадий Дзюба призвал студентов активнее подключаться к участию в конкурсе "Моя энергетика - Северный Кавказ", который направлен непосредственно на поиск и выявление талантливой молодежи, желающей реализовать свои компетенции на высшем уровне в энергокомпании.

Ислам Магомадов отметил, что в этом году для победителей конкурса впервые утверждена уникальная система именных стипендий от генерального директора "Россети Северный Кавказ".

Декан факультета компьютерных технологий, вычислительной техники и энергетики Дагестанского ГТУ Ширали Юсуфов от лица участников диалога поблагодарил энергетиков за открытую беседу, возможность личного общения студентов с профессионалами, за ценные советы. Руководитель факультета выразил надежду на продолжение практики подобных полезных встреч.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"