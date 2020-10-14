Парламент региона организовал Межрегиональный форум "Наша память. Наша гордость. Битва за Кавказ", приуроченный к празднованию в России нового Дня воинской славы.

В режиме видеоконференции в работе форума вместе со ставропольскими депутатами участвовали представители регионов ЮФО и СКФО. Фото: Олег Сергеев

В этом году впервые вся страна отметила эту дату - девятое октября, День разгрома советской армией немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Соответствующий проект федерального закона был разработан ставропольскими депутатами при поддержке законодательных органов республик Северного Кавказа и регионов юга России.

Работа над законопроектом продолжалась более года. В ней наряду с парламентариями приняли участие ведущие ученые Ставрополья, историки, поисковики, представители общественности. В июле 2020 года Госдума поддержала инициативу и приняла закон об установлении в стране нового Дня воинской славы, посвященного освобождению Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Закон был одобрен Советом Федерации и летом подписан главой государства.

Межрегиональный парламентский форум "Наша память. Наша гордость. Битва за Кавказ" объединил депутатов, экспертов, общественных активистов, руководителей органов исполнительной власти региона, представителей научного и педагогического сообщества, молодежных и общественных организаций. В режиме видеоконференции к работе подключились делегации регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

На дискуссионных площадках участники обсудили исторические аспекты одного из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны, актуальные вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения. Звучало, что законодательное закрепление девятого октября как Дня воинской славы также будет способствовать укреплению дружеских межнациональных отношений.

- На Кавказе и на юге России проживает много народов и национальностей, но история и победа - общая, одна на всех, завоеванная нашими земляками, нашими отцами и дедами. Поэтому сегодня для нас так важно сохранить память об этом. Уверен, что новый День воинской славы станет по-настоящему объединяющим для регионов юга России и Северного Кавказа. Я думаю, нам сегодня удалось заложить общие традиции празднования этой даты, - сказал председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.

Значимость установления Дня воинской славы отметила, обращаясь к участникам пленарного заседания, заместитель председателя Госдумы России Ольга Тимофеева.

- В год 75-летия Великой Победы как никогда важно увековечить эту памятную дату. Спасибо Думе Ставропольского края за то, что вы консолидировали регионы, - сказала вице-спикер Госдумы.

Парламентарии республик Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания, Чеченской Республики, Республики Дагестан, Краснодарского края, Волгоградской области, а также представитель общественной молодежной организации Республики Крым в своих выступлениях говорили о важной роли межрегионального форума в деле сохранения памяти и формирования единых традиций. Коллеги из регионов, говоря об исторической значимости сражения, подчеркивали недопустимость искажения и фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Участники приняли резолюцию и обозначили ряд предложений, в числе которых создание координационного центра изучения истории Кавказа, проведение межрегиональных научно-практических конференций, посвященных сражению, и формирование банка лучших региональных практик патриотического воспитания молодежи.

Также принято решение создать межрегиональную рабочую группу для подготовки общего для всех регионов плана мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины победы в битве за Кавказ, которая будет отмечаться девятого октября 2023 года.

Кстати

Все инициативы, выработанные на площадках форума "Наша память. Наша гордость. Битва за Кавказ", будут направлены в адрес федеральных, окружных и региональных органов власти.