В Ессентуках приступили ко второму этапу реконструкции Курортного парка. Теперь работы пройдут в его северной части, которая исторически называется Пантелеймоновской, рассказали в администрации города.

Чаще всего именно с этой части гости открывают для себя Курортный парк Ессентуков. По главной Вокзальной аллее можно прогуляться до Николаевских ванн, спуститься к питьевым источникам, осмотреть скульптурные группы и исторические беседки. Правда, такие прогулки, пока идет стройка, придется отложить.

Но, по заверениям местных властей, радикальных изменений не планируется. Рабочие только снесли "Клетку" - старую танцплощадку, которая до конца девяностых была самым популярным местом в центральной части города.

- В течение 20 лет заброшенное строение портило вид старинного парка, и вот, наконец, оно исчезло. Здесь в ближайшее время появится площадка с тренажерами. Это единственное преобразование в Пантелеймоновской части парка. В остальном планируется лишь улучшить инфраструктуру. Цветники и зеленые насаждения не только сохранят, но и увеличат их площадь, - говорит глава города Александр Некристов.

Во время реконструкции заменят покрытие на Вокзальной и Генеральской аллеях, а также на пешеходных дорожках верхней части парка. В общей сложности будет обновлена территория площадью 13 тысяч квадратных метров, появятся новый декор и современное освещение.

Как уточнили в администрации Ессентуков, стоимость контракта на реконструкцию северной части парка составляет 66,5 миллиона рублей. Курортный сбор 2020 года покроет эти расходы лишь частично, остальная сумма - сэкономленные средства прошлого года. Работы намечено завершить к 31 декабря 2020 года.