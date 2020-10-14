В здании в центре Нальчика начался крупный пожар

Четырехэтажное здание на улице Кабардинской в самом центре Нальчика горит на площади 2500 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики, огонь целиком охватил верхний мансардный этаж.

- Сообщение о пожаре поступило в 11:10, на место немедленно отправились силы и средства МЧС. Сейчас на тушении работают 7 единиц техники и 31 человек, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Горящее здание по адресу Кабардинская, 17, находится в муниципальной собственности, однако последний этаж частный. Дом расположен на пешеходной улице, которая выполняет роль местного "Арбата". В здании работает редакция газеты "Нальчик", общественные организации и несколько офисов частных фирм.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнем во время ремонтных работ.