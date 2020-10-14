Новости

Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл 22:24
Фальков назвал условия перехода вузов России на удаленку 22:11
Кристина Асмус заразилась коронавирусом 22:11
Воробьев не намерен возвращать пропускную систему в Подмосковье 21:46
Слабые ночные заморозки ожидаются в Москве в выходные 21:21
Хуснуллин: Льготная ипотека увеличивает объем строящегося жилья 21:13
Минобороны сообщило о 1 468 военнослужащих с коронавирусом 21:01
В Минздраве назвали сроки ввода в гражданский оборот второй вакцины от ковид 20:55
Мурашко: Предельную цену на "Фавипиравир" зарегистрируют после согласования с ФАС 20:40
На месте киноцентра "Соловей" в Москве построят четыре башни 20:40
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с венграми 20:34
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений 20:27
Следователи задержали тещу убитого в Петербурге рэпера Картрайта 20:06
В Минтруда пообещали решить спорную ситуацию с автознаком "Инвалид" 19:59
Театр Ермоловой из-за коронавируса закрылся до 29 октября 19:57
Москалькова прокомментировала членство РФ в Совете по правам человека ООН 19:55
Росстат назвал самый подорожавший за неделю продукт 19:12
МИД Беларуси вручил ноту послу Украины 19:03
Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать ТСР 19:00
Новак пригласил партнеров по БРИКС в нефтегазовые проекты в Арктике 18:51
Власти Берлина "пригрозили" пальцем нарушителям масочного режима 18:44
Хуснуллин: Продление льготной ипотеки снизит среднюю ставку до 7,5% 18:38
Пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически 18:37
Проактивное установление инвалидности станет постоянным 18:20
Раскрыта тайна галактики, на 99,99 процентов состоящей из темной материи 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
14.10.2020 21:09
Рубрика: Общество

Творческий подход

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 232(8286)
Детская школа искусств имени Розанова № 1 в городе Кировске вошла в тройку лидеров среди аналогичных российских школ. Таковы результаты рейтинга по итогам творческого сезона 2019/20 года.

Благодаря участию в нацпроекте "Культура" учреждению удалось серьезно обновить свою материальную базу. Школа получила три пианино, концертный баян, мольберты и софиты, хореографические поручни и учебные материалы. Эта помощь оказалась как нельзя кстати, поскольку к тому времени износ музыкальных инструментов в заполярной школе искусств составлял около 94 процентов.

В Вологодской области отремонтируют 26 сельских ДК

- Софиты были такими, что неловко было бы их показывать, - говорит заведующая художественным отделением школы Ирина Федорова. - Мольберты были маленькими, неудобными. Теперь и с мольбертами, и с софитами все в порядке. Нацпроект нам очень помог, теперь в нашей школе созданы очень хорошие условия для обучения.

Справка "РГ"

ДШИ N 1 - старейшая школа искусств в Заполярье. Она основана в 1933 году и тогда называлась вечерней рабочей консерваторией с детским сектором, а с 1935 года - Домом художественного воспитания детей. Сегодня на подготовительном, хореографическом, художественном и музыкальном отделениях здесь обучаются 566 детей.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Президент внес в Госдуму пакет проектов, закрепляющих верховенство Конституции
Путин: В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений
В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы
Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть