Детская школа искусств имени Розанова № 1 в городе Кировске вошла в тройку лидеров среди аналогичных российских школ. Таковы результаты рейтинга по итогам творческого сезона 2019/20 года.

Благодаря участию в нацпроекте "Культура" учреждению удалось серьезно обновить свою материальную базу. Школа получила три пианино, концертный баян, мольберты и софиты, хореографические поручни и учебные материалы. Эта помощь оказалась как нельзя кстати, поскольку к тому времени износ музыкальных инструментов в заполярной школе искусств составлял около 94 процентов.

- Софиты были такими, что неловко было бы их показывать, - говорит заведующая художественным отделением школы Ирина Федорова. - Мольберты были маленькими, неудобными. Теперь и с мольбертами, и с софитами все в порядке. Нацпроект нам очень помог, теперь в нашей школе созданы очень хорошие условия для обучения.

Справка "РГ"

ДШИ N 1 - старейшая школа искусств в Заполярье. Она основана в 1933 году и тогда называлась вечерней рабочей консерваторией с детским сектором, а с 1935 года - Домом художественного воспитания детей. Сегодня на подготовительном, хореографическом, художественном и музыкальном отделениях здесь обучаются 566 детей.