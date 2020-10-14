Мариинская сцена отмечает свое 160-летие

Сегодня знаменитый Мариинский театр отмечает 160-й день рождения. Но как соединились даты: нынешний, 239-й сезон Мариинского театра и его 160-летие?

Известно, что Мариинский театр ведет свою родословную от 1783 года, когда был издан Указ императрицы Екатерины Великой об утверждении театрального комитета "для управления зрелищами и музыкой", а 5 октября - торжественно открыт Большой Каменный театр на Карусельной площади. Театр дал новое имя площади - Театральная.

Но это первое здание театра, построенное по проекту Антонио Ринальди и поразившее современников своими размерами, величественной архитектурой и сценой, оборудованной по последнему слову тогдашней театральной техники, перестраивалось архитектором Тома де Томон, а затем сгорело в 1811 году. Оно было восстановлено в 1818 году, и именно там проходили исторические премьеры опер Михаила Глинки - "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила", ставились шедевры европейской музыки: оперы Моцарта, Россини, Беллини, Доницетти, Верди, Мейербера, Гуно, Обера, Тома. Но со временем спектакли русской оперной труппы были перенесены на сцену Александринского театра и Театра-цирка, расположенного напротив Большого, а в старом здании осталась балетная труппа и итальянская опера. Однако в 1859 году Театр-цирк сгорел, и на его месте архитектором Альбертом Кавосом всего за год был построен новый театр. Он и получил название Мариинский - в честь супруги императора Александра II - Марии Александровны.

Первой постановкой на новой сцене стала национальная опера - "Жизнь за царя" Михаила Глинки.

А спустя четыре года, когда в 1863 году театр возглавил Эдуард Направник, развернулась активная творческая жизнь театра, который стал настоящим музыкальным центром императорской России. Именно на этой сцене были впервые поставлены "Борис Годунов" Мусоргского, "Псковитянка", "Майская ночь" и "Снегурочка" Римского-Корсакова, "Орлеанская дева", "Чародейка", "Пиковая дама" и "Иоланта" Чайковского, "Демон" Рубинштейна, "Орестея" Танеева.

В 1869 году в театр пришел балетмейстер Мариус Петипа, возглавивший балетную труппу и отдавший петербургской сцене больше шестидесяти лет своей жизни. Поэтому сцену Мариинского театра в музыкальном мире часто называли "Домом Петипа".

Уже в советское время, когда театр сменил свое название на имя революционера С.А. Кирова, на его исторической сцене пошли первые в России премьеры "Любви к трем апельсинам" Прокофьева, "Воццека" Альбана Бега, опер Рихарда Штрауса, балета "Спартак" Хачатуряна в хореографии Леонида Якобсона, "Каменного цветка" Прокофьева и "Легенды о любви" Арифа Меликова в постановках Григоровича и многие другие.

За полтора с лишним века легендарная сцена Мариинского театра стала свидетелем расцвета таланта крупнейших российских артистов. Здесь звучали голоса Федора Шаляпина, Ивана Ершова, Медеи и Николая Фигнер, Софьи Преображенской, Георгия Нэлеппа, выступали Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Галина Уланова, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников. Здесь работали и выдающиеся художники - Константин Коровин, Александр Головин, Александр Бенуа, Федор Федоровский.

Сегодня, в честь круглой даты в фойе Новой сцены Мариинского театра открылась уникальная выставка, приуроченная также к 180-летнему юбилею Чайковского, чьи оперы "Орлеанская дева", "Чародейка", "Пиковая дама", "Иоланта", балет "Щелкунчик" рождались именно на этой сцене. В экспозиции представлены оригинальные костюмы к постановкам опер и балетов великого композитора: самые старые были сделаны в 1897 году для постановки оперы "Опричник".

Между тем

Сегодня вечером на исторической сцене будет представлено "Лебединое озеро" Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова. В главных партиях Виктория Терешкина и Кимин Ким, на новой сцене Мариинского театра-2 состоится "Пиковая дама" Чайковского с участием Ирины Чуриловой, Михаила Векуа, Юлии Маточкиной, Елены Витман, Владислава Сулимского, Романа Бурденко.