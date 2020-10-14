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14.10.2020 13:26

Вакансии без соискателей

Городу не хватает дворников
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 231(8285)
Жилищные службы Петербурга готовы к зиме, однако лишь при условии, что она не будет аномально холодной или снежной. Такой вывод можно сделать по итогам регулярных проверок Смольного. В случае неблагоприятного для коммунальщиков развития событий планируется привлекать дополнительные силы и технику, но где их взять - каждый район решает самостоятельно.

В начале октября вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко констатировал, что "несмотря на все усилия дорожных предприятий по набору кадров, специалистов ручного труда для уборки улиц в снегопад недостаточно". Об этом же чиновник говорил еще в феврале 2019 года, отвечая на вопрос депутатов Законодательного собрания. Тогда Бондаренко отметил, что у дворников в Петербурге слишком маленькие зарплаты.

Зачем Петербургу закон об уличных музыкантах

- Надо платить достойно, тогда специалисты появятся, - заявил он. - Содержание дворника стоит 50 тысяч при зарплате в 30 тысяч рублей. Если мы будем платить 50 тысяч рублей и еще 30 тысяч тратить на содержание, желающие найдутся.

Сегодня на большинстве ресурсов по поиску работы уровень заработной платы "уборщика территории" ниже данных чиновника - в среднем 23-26 тысяч рублей. От 30 тысяч предлагают только в сфере частного бизнеса (торговые комплексы, бизнес-центры) или жилые комплексы уровнем выше эконом-класса. При этом круг обязанностей дворника довольно широк. Неудивительно, что очередь из желающих занять хлопотную должность не стоит. Поэтому на период пиковых нагрузок районные жилкомсервисы ищут потенциальные резервы: если потребуется, их можно будет бросить в бой со снегопадами, а если нет - не придется нести дополнительные расходы.

Зарплата у дворников невысокая, а круг обязанностей постоянно растет

В Смольном отмечают, что "предприятия готовы принимать трактористов и механизаторов на сезон, в том числе из соседней Ленинградской области, обеспечивая прибывшим специалистам вахтовый метод работы и жилье". Также, отметил председатель городского жилищного комитета Виктор Борщев, извлекая уроки из опыта прошлых зим, заранее достигнута договоренность с клининговыми компаниями, специализирующимися на уборке снега, их планируется привлекать для очистки кровель в случае аномальных снегопадов и образования наледи на крышах многоквартирных домов".

В самых крупных муниципальных образованиях Курортного района - в Сестрорецке, Зеленогорске и поселке Песочный - сегодня числится 121 дворник, причем 47 убирают Сестрорецк. В Невском районе - порядка 600 дворников и 29 штатных кровельщиков. В Петроградском районе в настоящее время "задействовано 358 рабочих ручного труда, управляющими организациями планируется привлечение еще 30 человек по договорам с физическими лицами", - сообщил заместитель главы района Евгений Корабельников.

Кстати

Наиболее болезненной проблемой для петербургских коммунальщиков является состояние инженерных сетей. За их содержание отвечают ресурсоснабжающие организации, но если в жилых домах пропадает свет, тепло или горячая вода, это всегда становится ЧП районного масштаба, в минимизации последствий которого принимают участие и жилкомсервисы. Предсказывать, где произойдет очередная авария, специалисты пока не научились. Поэтому всем остается лишь уповать на мягкую зиму. Пока синоптики обещают, что вторая половина октября в Северной столице будет теплее нормы.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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