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Рубрика: Культура

Перебрали по бревнышку

Завершилась реставрация Преображенской церкви на острове Кижи
Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 232(8286)
Государственная комиссия приняла работы по реставрации церкви Преображения Господня ансамбля Кижского погоста. Единственный в мире 22-главый деревянный храм готовится к открытию - впервые за почти сорок лет.
Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

В списке всемирного наследия ЮНЕСКО по России знаменитая Преображенская церковь находится с 1990 года, причем была включена в него второй (номер один - исторический центр Санкт-Петербурга с комплексом памятников, на третьем месте - Московский Кремль). Поэтому к сохранению этого шедевра деревянного зодчества внимание особенное.

Фото: Фото КГИОП
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За 300-летнюю историю реставрационные работы требовались церкви неоднократно. Всего ее ремонтировали шесть раз.

Но принципиальное значение для судьбы храма имели два проекта. В 1950-х годах были сняты тесовая обшивка сруба и железная обивка глав церкви. Преображенская церковь тогда обрела свой первоначальный облик. А в 1980-х было решено прибегнуть к инженерному усилению. В храме установили металлический каркас, демонтировали полы, потолки, сняли иконостас. В связи с аварийным состоянием церковь закрыли для посетителей. Десятилетиями любоваться ею можно было только снаружи.

В 1999-2001 годах петербургскими учеными был разработан проект комплексной реставрации Преображенской церкви. Работы по возрождению храма начались в 2009 году.

В основе уникального проекта лежит метод лифтинга, предусматривающий восстановление или полную замену изношенных бревен без разборки памятника. Кстати, сначала его отработали на большой часовне в деревне Чуйнаволок на Сямозере.

Преображенскую церковь буквально перебрали по бревнышку. Вначале ее разделили на семь ярусов и укрепили домкратами. Потом из каждого яруса вытаскивали бревна и реставрировали. Были времена, когда храм словно висел в воздухе с пустотами в средних ярусах. За десять лет специалисты отреставрировали 742 бревна из 2550 элементов, составляющих храм.

Фото: Сергей Николаев
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По словам реставраторов, шестой пояс церкви оказался самым сложным - наиболее ослабленным и деформированным. Когда собирали венец за венцом, позволяя бревнам ложиться по памяти, так, как им "хочется", обнаружили, что стены за триста лет несколько разъехались. Поэтому пришлось приводить сруб в первоначальное состояние. Сделали здесь и фундамент, которого никогда не было.

Важным этапом реставрации стала работа над шестнадцатью деревянными главками, на которых заменили 34 тысячи лемешин - традиционной русской черепицы из осины.

Особый интерес представляет золоченый резной иконостас конца XVII - начала XVIII века, самый крупный в мире и невероятно красивый. Все 105 икон сохранены и установлены на прежнем месте.

Конкретная дата открытия церкви Преображения Господня пока не называется.

Кстати

За все эти годы на Кижах сформировалась собственная школа реставрации. На ее основе и при поддержке Министерства культуры России создали Всероссийский центр сохранения деревянного зодчества имени Владимира Рахманова - главного архитектора реставрации Преображенской церкви, ушедшего из жизни в 2019 году.

Прямая речь

Алла Манилова, заместитель министра культуры России:

- Реставрация - сложнейшая. Это действительно восьмое чудо света! Мы были уверены, что все будет сделано на высочайшем уровне и с полной ответственностью. Роль Кижей в работе с ЮНЕСКО очень высока для всей России. Это плацдарм для укрепления нашего авторитета на международном уровне. Кижи - один из мировых центров сохранения и реставрации деревянного зодчества. Авторитет здешних специалистов очень высок. Когда это станет возможным, обязательно проведем презентацию реставрации Преображенской церкви в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

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