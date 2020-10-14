Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. На старте соревнований он уверенно обыграл в двух сетах Вашека Поспишила из Канады - 6:2, 6:4.

Следующим соперником Рублева станет либо его соотечественник Павел Котов, либо француз Юго Умбер. К слову, Андрей вторым в сезоне победил в 30 встречах. По этому показателю он уступает только первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу (37).

- Всегда хочется большего, но я все равно доволен сезоном. Рад, что мне так успешно удалось сыграть на коротком грунтовом сезоне, - отметил Рублев.

Во второй круг вышел также Карен Хачанов, обыгравший Джеймса Дакворта в двух сетах - 6:4, 6:4. Свой первый матч в Санкт-Петербурге провел сегодня и Даниил Медведев: он победил Ришара Гаске со счетом 3:6, 6:3, 6:0.