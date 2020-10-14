У центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского появился новый филиал - на этот раз с архитектурным уклоном. В общественном пространстве "Линии" на Васильевском острове уже доступны более трех тысяч книг на русском и английском языках, посвященных истории зодчества, городскому планированию, дизайну.

- На площадке библиотеки будут проходить лекции, публичные дискуссии и выставки, - рассказали в комитете по культуре Санкт-Петербурга. - Также планируются регулярные встречи с известными блогерами, коучами и городскими активистами.

Первые опыты нового филиала на этом поприще уже живут в социальных сетях. Например, на официальной странице нового филиала в "ВКонтакте" можно ознакомиться с циклом лекций авторов телеграм-канала "Клизма романтизма", исследователей архитектуры 1990-х годов Даниила Веретенникова, Александра Семенова, Гавриила Малышева.

Однако пространство в "Линиях" остается полноценным филиалом "Маяковки" - здесь можно заказать любое издание, имеющееся в библиотеке: дважды в неделю будет происходить доставка книг из других ее отделов. Также доступны электронные ресурсы - "ЛитРес", Bookmate, EastView, "Университетская библиотека" и издания для детей.