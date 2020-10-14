В Александровском дворце восстановили покои семьи Николая II

В Александровском дворце в Царском Селе завершаются работы в покоях, где жили Николай I и его супруга Александра Федоровна. Открыть первые восемь залов должны были в этом году, но работы по реставрации пришлось сдвинуть из-за пандемии, теперь плановый срок окончания первой очереди - 2021 год, а полное открытие дворца ожидается в 2024 году. Реставраторы утверждают: в ходе работ воссоздаются именно те интерьеры, в которых жила императорская семья. Они были уничтожены при попытках изменить назначение дворца.

Посетители, которые десять лет назад оказывались в интерьерах Александровского дворца, часто обращали внимание на информационные таблички, гласившие, что декор был уничтожен в ходе реставрации. Это довольно печальная страница в истории дворца.

- Александровский дворец хорошо сохранился, в годы Великой Отечественной войны сюда несколько раз попадали артиллерийские снаряды, к тому же в здании велось хозяйствование. Какие-то повреждения были, но в целом по сравнению с Екатерининским дворцом, который сгорел, здесь ситуация складывалась относительно благополучная. После того как война закончилась, встал вопрос о будущем дворца. Тогда было принято решение не создавать здесь экспозицию, посвященную императорской семье, а организовать в помещениях музей Александра Сергеевича Пушкина. Был разработан проект, который не предусматривал сохранения оригинальных интерьеров. Дело в том, что в конце сороковых годов в архитектурной среде господствовали идеи классицизма, а здесь - модерн. В итоге оригинальные отделки были уничтожены, были распланированы новые выставочные комнаты, - говорит заместитель директора по реставрации Государственного музея-заповедника "Царское Село" Наталья Кудрявцева.

В чем заключалось уничтожение? Например, во дворце была комната для ребятни, которая именовалась Залом с горкой. В его центре имелась самая настоящая деревянная горка, с которой дети катались круглый год. В Кленовой гостиной Александры Федоровны розовые стены каким-то невообразимым образом сочетались с зеленым потолком, в центре зала имелась огромная антресоль, украшенная резными растительными элементами. А на рамах зеркал имелись характерные для стиля тиффани кристаллы.

При приспособлении помещений под музей Пушкина такие интерьеры не вписывались в концепцию. В итоге горка, антресоли, бассейны были убраны. Также в ходе реставрации была ликвидирована вся лепнина, не вписывающаяся в идеи классицизма. В общем, получились типовые выставочные залы, но, что называется, без "изюминки".

Уже нет мастеров, которые могли бы вручную создать такую красоту даже при использовании самого современного оборудования

Однако с музеем Пушкина не сложилось. В 1951 году во дворце разместился закрытый научно-исследовательский институт. Претензий к его работе у музейных сотрудников нет. "Поставили в залах кульманы и работали", - говорят в Царском Селе. Правда, финансирование у закрытого ведомства было скромное, во дворце начала протекать крыша, стали изнашиваться коммуникации. Лишь в начале 90-х доступ в здание был вновь открыт. От шика и лоска Александровского дворца, поражавшего сто лет назад воображение современников, не осталось и следа. Здание требовало элементарного ремонта, также дворец лишился всех своих ценностей. Дело в том, что при передаче НИИ из Александровского дворца предметы были вывезены в Павловск, где они экспонируются и сейчас.

В Царском Селе говорят, что забрать из Павловска коллекции нельзя, поскольку по нынешнему законодательству коллекции музеев неделимы. Поэтому многие предметы в постоянной экспозиции дворца - это реплики.

В 2015 году в Александровском дворце началась масштабная реставрация, цель которой - воссоздать те интерьеры, которые были в здании в период, когда здесь жила семья последнего российского императора.

По словам директора музея-заповедника "Царское Село" Ольги Тартыновой, финансирование производится как из собственных средств, так и на спонсорские деньги, но основной источник - это федеральный бюджет. Общая смета составляет порядка 2,7 миллиарда рублей, из них уже освоено 1,8 миллиарда. За пять лет во дворце поменяли коммуникации, углубили подвалы, что позволило разместить там инженерные сети и создать серверную. Реставраторы восстановили Спальню, Кленовую гостиную, Сиреневый кабинет, а также Приемную, Рабочий кабинет, Мавританскую уборную и Камердинерскую. В Зале с горкой еще продолжаются работы. Этот зал не входит в первую очередь, но спонсоры выделили на его воссоздание целевое финансирование, и в музее-заповеднике рассчитывают его показывать посетителям уже в следующем году. О том, как выглядели интерьеры дворца, специалисты знают по фотографиям. Также в ходе реставрации они находили остатки паркета, куски лепнины, фрагменты ковров, штукатурку. Все это тщательно изучалось и анализировалось.

Музей-заповедник активно привлекал мастеров. Так, портьеры в кабинетах Николая II по историческим рисункам сделала компания, производящая шторы по индивидуальному дизайну. А вот воссоздать отдельные мраморные элементы на каминах современные специалисты не смогли - в итоге музею пришлось заказывать эти детали из камнезаменителя.

- Когда мы изучали то, что сохранилось, то, конечно, поражались мастерству и тонкой работе в интерьерах, - говорит Наталья Кудрявцева. - К большому сожалению, уже нет мастеров, которые могли бы вручную создать такую красоту даже при использовании самого современного оборудования.

Справка

Александровский дворец был построен в 1796 году по заказу Екатерины II по проекту Кваренги для будущего императора Александра I. Отсюда и название. Правда, сам Александр I этот дворец не любил, но со времен Николая I члены императорской фамилии периодически там жили. А для Николая II Александровский дворец стал резиденцией. Именно отсюда последнего российского императора и его семью увезли в ссылку в Тобольск.