В Архангельской области главу муниципалитета задержали за взятку квартирой

В Архангельской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали главу одного из муниципалитетов. Чиновника подозревают в получении взятки квартирой, сообщает Следственный комитет Архангельской области.

В следствии полагают, что чиновник гарантировал одному из местных предпринимателей, что муниципалитет приобретет у него квартиры в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За труды заинтересованное лицо должно было получить одну из квартир.

Сейчас дома и в рабочем кабинете чиновника проводятся обыски, следователи изымают всю документацию, которая может иметь значение для выяснения подробностей дела.

В ближайшее время чиновнику предъявят обвинение, а суд изберет ему меру пресечения.