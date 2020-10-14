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14.10.2020 10:28
Рубрика: Происшествия

В Ленинградской области пропали трое школьников

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область )

Приозерском районе Ленинградской области силы полиции, спасателей и волонтеров брошены на поиск трех подростков, которые накануне исчезли в поселке Саперное.

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Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, вечером 13 октября 13-летние школьники ушли гулять и не вернулись.

Сейчас ведомство начало проверку по факту исчезновения школьников.

В поселке работают следователи и криминалисты, опрашиваются друзья, родственники и одноклассники школьников, выясняются все места, где могут находиться пропавшие.

Также выясняется, почему дети в принципе исчезли, следили ли за их поведением в семьях, не было ли в последнее время ссор.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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