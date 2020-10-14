Зрители получат возможность в подробностях пережить несколько эпизодов из жизни сотрудников военной контрразведки "СМЕРШ", подвиг которых еще долго будет храниться в государственных архивах под грифом "Совершенно секретно". Его действие происходит в 1944 году. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется диверсия в одном из крупных арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников по ленд-лизу. Сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы предстоит уже знакомым зрителю "Черного моря" героям - Елене Солей и Сергею Сабурову, роли которых исполняют Екатерина Вилкова и Павел Трубинер.
Создатели фильма заявляют о своем проекте как о зрелищном крупномасштабном произведении, в котором органично сочетаются сложная компьютерная графика, драматические портреты главных героев, страшные натуралистические образы разрушенного бомбардировками Мурманского порта, ужасы и кровь, сопровождающие любую войну.
- Съемки продлятся около двух недель, - сообщила руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова. - Они будут проходить в Больничном городке Мурманска, где много старых жилых домов, которые наиболее похожи на здания сороковых годов.
Кроме того, известный режиссер Карен Оганесян снял в Кировске ряд эпизодов фильма "Молоко" с Юлией Пересильд и Гошей Куценко в главных ролях. По сценарию главная героиня Зоя, которую играет Юлия Пересильд, работает школьной учительницей. После необычного северного сияния у нее появляется чудодейственное молоко, которое может залечивать душевные раны, но эффект от ее молока может оказаться непредсказуемым.
Заполярье намерено вернуть себе статус "главной северной кинобазы", которой оно являлось во времена СССР. Здесь было частично или полностью снято около 140 кинолент, пока в "лихих девяностых" не развалилась советская киноиндустрия. В начале двухтысячных кино возвратилось в Мурманскую область. Здесь были сняты сериал "Конвой PQ-17", прекрасный фильм по книге Александра Покровского "72 метра", "Ледокол". Фильм известного режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан", снятый в селе Териберка в 2015 году, превратил захолустное село в один из наиболее популярных туристических центров Арктики. Сейчас в регионе действует система рибейтов на производство национальных фильмов, которые будут сниматься на территории Кольского полуострова. Благодаря этому кинокомпании получат возможность возместить до 30 процентов расходов на съемки кинолент в Заполярье.