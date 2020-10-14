Во второй половине октября в Мурманской области начнутся съемки остросюжетного шпионского боевика с рабочим названием "Баренцево море", который станет продолжением известного военного сериала "Черное море".

Зрители получат возможность в подробностях пережить несколько эпизодов из жизни сотрудников военной контрразведки "СМЕРШ", подвиг которых еще долго будет храниться в государственных архивах под грифом "Совершенно секретно". Его действие происходит в 1944 году. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется диверсия в одном из крупных арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников по ленд-лизу. Сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы предстоит уже знакомым зрителю "Черного моря" героям - Елене Солей и Сергею Сабурову, роли которых исполняют Екатерина Вилкова и Павел Трубинер.

Создатели фильма заявляют о своем проекте как о зрелищном крупномасштабном произведении, в котором органично сочетаются сложная компьютерная графика, драматические портреты главных героев, страшные натуралистические образы разрушенного бомбардировками Мурманского порта, ужасы и кровь, сопровождающие любую войну.

- Съемки продлятся около двух недель, - сообщила руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова. - Они будут проходить в Больничном городке Мурманска, где много старых жилых домов, которые наиболее похожи на здания сороковых годов.

Кроме того, известный режиссер Карен Оганесян снял в Кировске ряд эпизодов фильма "Молоко" с Юлией Пересильд и Гошей Куценко в главных ролях. По сценарию главная героиня Зоя, которую играет Юлия Пересильд, работает школьной учительницей. После необычного северного сияния у нее появляется чудодейственное молоко, которое может залечивать душевные раны, но эффект от ее молока может оказаться непредсказуемым.

Атомоход "Ленин" в Мурманске стал съемочной площадкой для фильма "Ледокол". Фото: Олег Филонов

Заполярье намерено вернуть себе статус "главной северной кинобазы", которой оно являлось во времена СССР. Здесь было частично или полностью снято около 140 кинолент, пока в "лихих девяностых" не развалилась советская киноиндустрия. В начале двухтысячных кино возвратилось в Мурманскую область. Здесь были сняты сериал "Конвой PQ-17", прекрасный фильм по книге Александра Покровского "72 метра", "Ледокол". Фильм известного режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан", снятый в селе Териберка в 2015 году, превратил захолустное село в один из наиболее популярных туристических центров Арктики. Сейчас в регионе действует система рибейтов на производство национальных фильмов, которые будут сниматься на территории Кольского полуострова. Благодаря этому кинокомпании получат возможность возместить до 30 процентов расходов на съемки кинолент в Заполярье.