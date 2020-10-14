В Петербурге сняли первое в мире реалити-шоу о художниках

Знаете ли вы, как создается шедевр? Показать все этапы творческого процесса решили создатели первого в мире реалити-шоу о живописи "Мы не в музее". Правила привычные: выполнение задания на время, оценка - и проигравший выбывает. Корреспондент "РГ" убедилась, что сравнивать несравнимое все-таки можно.

- Есть шоу о танцах, о еде - о чем угодно, но только не об искусстве, не о художниках. Что за несправедливость! - объясняет замысел продюсер проекта Евгения Надеина. - Первый сезон составят четыре серии, мы покажем их на YouTube.

Организаторы уверены, что в мире никто ничего подобного еще не делал. В 2010 году в США при участии Сары Джессики Паркер снимали цикл об арт-дизайне, в Европе был опыт съемок многосерийного шоу о создании одного масштабного произведения искусства. А петербургский вариант - "теплое с мягким", искусный коллаж из абсолютно разных людей, в который вплетены не только творческие амбиции, но и человеческие характеры и конфликты. Поэтому едва ли не самая сложная задача легла на плечи жюри. Решение о результатах каждого конкурса выносил триумвират: сотрудник музея стрит-арта Иван Наумов и профессиональный живописец, основатель художественной мастерской Art for Heart Дарья Прозорова, а также приглашенный эксперт.

Площадкой для съемок стали помещения петербургского Музея стрит-арта. Бывший заводской цех превратили в мастерскую художника и одновременно в съемочную студию, при этом и то и другое отличается от классических представлений. Современная техника позволяет снимать творческо-соревновательный процесс едва ли не со всех ракурсов одновременно, а участники наряду с обычными красками используют бумагу, перья, ткани и даже подручные инструменты. Например, в одной из работ нашли свое применение молоток и ножницы.

На бетонном полу лежит свежий номер "Российской газеты". Оказывается, он тоже стал материалом для творческой самореализации участников. При этом никто из них заранее не знает, через какие техники и вещества придется выражать свой внутренний мир, одновременно выполняя задание очередного конкурса. Рядом с мольбертом участники находят только черный ящик. Внутри - неизвестность, на знакомство с ней дается три часа.

Для участия в конкурсе отобрали семь претендентов, по результатам каждого конкурса выбывают двое. Таким образом, "победитель остается один". Но это неявное созвучие с романом Пауло Коэльо - в котором речь тоже идет о шоу-бизнесе - участники фактически опровергают. Некоторые из тех, кто сошел с воображаемой красной дорожки, остались в проекте в качестве наблюдателей.

- Так получилось, что меня сначала привлекли в проект для выполнения рекламного заказа, - рассказывает художник-архитектор Юлия Кошелева, у которой своя мастерская. - Но я сразу захотела участвовать, успешно прошла два этапа кастинга, а потом не продвинулась дальше самого первого тура.

Юля жалеет, что ей досталось задание, которое она не смогла воплотить достаточно убедительно. И очень сочувствует жюри, которому приходится определять единые критерии, чтобы оценивать совершенно разные работы. А еще расстраивается, что ей не пришлось принять участия в конкурсе "на чувство композиции и раскрытие внутреннего мира художника" - по сути, автопортрета. Если бы это задание давали в первом туре, неизвестно, как бы все сложилось...

Главной наградой победителю станет масштабный арт-проект на территории Санкт-Петербурга. Будет ли это персональная выставка или создание мурала, организаторы пока не раскрывают. Считают, что, во-первых, так сохраняется интрига. А во-вторых, приз будет зависеть от особенностей творческой манеры победителя.

На заметку

В эту субботу, 17 октября, на YouTube выйдет вторая серия шоу "Мы не в музее". Вся информация есть также в Instagram проекта nevmyzee.

Фото: Сергей Николаев / РГ

Из первых уст

Константин Ужве, 37 лет (занимается графическим дизайном и современным искусством):

- Вначале было сложно находиться все время на виду, потому что я привык работать в мастерской, один. Мы получали задание примерно за полчаса до конкурса, поэтому возможности подготовиться практически не было. Первый конкурс был более традиционным и понятным, нужно было изобразить социальный конфликт. Второй - несколько необычный, условия и материалы всех сильно удивили. Я использовал для коллажа "Российскую газету".

Как минимум после этого шоу останутся новые связи как в личной, так и в профессиональной сфере.

Любовь Тюлькина (Lu Blue), 28 лет (специализируется на граффити и стрит-арте):

- Я рисую на улице, там часто есть зрители, поэтому мне камера не мешает. Сложнее всего на этом шоу приходится жюри, потому что все участники очень талантливые и интересные, а искусство - дело субъективное. Если меня не выберут - хотя надеюсь, что да, - пойду дальше рисовать на улице.

Денис Куксов, 35 лет (работает акриловыми красками на холсте в манере абстрактного реализма):

- Для участия в шоу пришлось задвинуть работу на задний план, расчистить место и время. После первого тура я очень обрадовался, что не выбыл. Интересно продолжить, попробовать свои силы в заданных рамках. Это вызов и тренировка.

На съемочной площадке есть моменты волнения, отвлекаешься. Но когда находишь волну и уходишь в творчество, от камеры абстрагируешься. Хотелось бы, чтобы после шоу со мной остался навык собранности, умение активироваться. Не скажу, что мы заимствуем друг у друга, но это расширение мировоззрения.