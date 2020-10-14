В Петербурге задержали сводников, "поженивших" сотни нелегалов

В Петербурге полицейские выявили преступную группировку, которая занималась незаконной легализацией иностранных граждан на территории России.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержаны семь человек. По версии следствия, они организовывали фиктивные браки с нелегальными мигрантами и поставляли документы в органы миграционного контроля.

Использовались и другие пути, например, иностранцам продавали поддельные документы о месте пребывания. Всего, по оценкам петербургского Главка, группировка успела оформить документы более чем для 500 человек.

В квартирах подозреваемых полицейские обнаружили печати, оттиски, а также бланки миграционных карт и многочисленные свидетельства о заключении брака и разводе.