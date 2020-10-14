На Вологодчине продолжается проект "Сельский дом культуры", реализуемый в рамках национального проекта "Культура". В прошлом году в регионе привели в порядок 26 зданий, столько же отремонтируют и в нынешнем.

Большая часть сельских ДК возведена в 1960-1970-х годах и давно нуждается в серьезном ремонте.

Классический пример - Дом культуры в селе Шуйское Междуреченского района. Его отремонтировали одним из первых. Полностью - от фундамента до кровли. Заменили все что можно: окна, двери, систему отопления, электропроводку. Потратили почти 20 миллионов рублей из бюджета региона. В результате старенький, неказистый Дом культуры превратился в современный Центр культурного развития.

По-новому выглядит и Авксентьевский дом культуры в деревне Марковская Усть-Кубинского района. Учреждение, располагающееся в бывшей совхозной конторе, не видело ремонта все 46 лет существования. Теперь сотрудникам не надо топить печи - появилось центральное отопление. А еще - настоящая сцена в актовом зале.

Всего за пять лет областные власти намерены привести в порядок 130 домов культуры.

По нацпроекту "Культура" в регионе открываются и виртуальные концертные залы. Последний - в Красавинском доме культуры.

- С помощью современного оборудования жители смотрят концерты, спектакли, филармонические программы, - говорит исполняющий обязанности начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Климанов. - Безусловно, заменить живых исполнителей такая форма вряд ли сможет. Но проект помогает максимально погрузиться в атмосферу и испытать эмоции, как при реальном выступлении.