Большая часть сельских ДК возведена в 1960-1970-х годах и давно нуждается в серьезном ремонте.
Классический пример - Дом культуры в селе Шуйское Междуреченского района. Его отремонтировали одним из первых. Полностью - от фундамента до кровли. Заменили все что можно: окна, двери, систему отопления, электропроводку. Потратили почти 20 миллионов рублей из бюджета региона. В результате старенький, неказистый Дом культуры превратился в современный Центр культурного развития.
По-новому выглядит и Авксентьевский дом культуры в деревне Марковская Усть-Кубинского района. Учреждение, располагающееся в бывшей совхозной конторе, не видело ремонта все 46 лет существования. Теперь сотрудникам не надо топить печи - появилось центральное отопление. А еще - настоящая сцена в актовом зале.
Всего за пять лет областные власти намерены привести в порядок 130 домов культуры.
По нацпроекту "Культура" в регионе открываются и виртуальные концертные залы. Последний - в Красавинском доме культуры.
- С помощью современного оборудования жители смотрят концерты, спектакли, филармонические программы, - говорит исполняющий обязанности начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Климанов. - Безусловно, заменить живых исполнителей такая форма вряд ли сможет. Но проект помогает максимально погрузиться в атмосферу и испытать эмоции, как при реальном выступлении.